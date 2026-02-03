Banreservas en FITUR

La Feria Internacional de Turismo (FITUR) celebrada a principio de año en Madrid, España, funciona como termómetro y como tablero. Allí se mide reputación, se negocian rutas, se amarran proyectos y se decide lo que será el turismo de los próximos meses.

Para República Dominicana el balance volvió a ser favorable con resultados oficiales que superaron el desempeño del año anterior y que nos colocan en una respetable y sólida posición de liderazgo regional.

Pero uno de los puntos más resaltables fue la participación del Banco de Reservas que, con una agenda intensa de reuniones clave lideradas por su presidente ejecutivo, Leonardo Aguilera, reportó negociaciones vinculadas a inversión por más de 6,500 millones dólares y expectativas de financiamiento para proyectos turísticos por encima de los 4,200 millones de dólares.

Algo que tiene una significación especial porque Banreservas es el banco del Estado y cuando la banca pública estructura y empuja la inversión, el mensaje que llega al mercado es de fortaleza institucional y jurídica. Pero, además, en FITUR se expuso una fotografía financiera que refuerza lo anterior. Activos por encima de 1.3 billones de pesos y una cartera crediticia donde una porción relevante está orientada al turismo.

También se informó que Banreservas ha desembolsado más de 175 millones de dólares para inversiones turísticas españolas con proyecciones que incluyen miles de habitaciones adicionales para apuntalar polos y ampliar la oferta.

Por tanto, cuando el Ministerio de Turismo presenta cifras halagüeñas y el banco del Estado las convierte en financiamiento, el país pasa de solo promocionarse a fortalecerse y en FITUR el Banreservas fue marca, credibilidad y músculo corporativo.