El precio de la soberbia

En el invierno de 1812, los centinelas de la Grande Armée observaban cómo los primeros copos de nieve caían sobre una Moscú en llamas. Napoleón Bonaparte, el hombre que había rediseñado el mapa de Europa a su antojo, aguardaba en el Kremlin una carta de rendición que nunca llegaría. Su error no fue táctico, sino existencial: había llegado a creer que las leyes del invierno ruso y las limitaciones de la logística no se aplicaban a un hombre predestinado. Semanas después, su ejército —la fuerza militar más imponente de su tiempo— se desintegraba en el hielo, víctima de un líder que confundió su voluntad con la realidad y no del hielo.

Casi dos siglos más tarde, en una sala de juntas de Dallas, los ejecutivos de Blockbuster soltaron una carcajada que hoy resuena como advertencia para cualquier líder moderno. Frente a ellos, el joven Reed Hastings ofrecía vender una incipiente compañía llamada Netflix por una fracción de lo que el gigante del alquiler de videos facturaba en una sola semana. Convencidos de que su dominio era eterno y su modelo de negocio incuestionable, los directivos optaron por el confort de la arrogancia antes que por la incomodidad de la innovación. Al igual que el emperador en las estepas rusas, descubrieron demasiado tarde que la soberbia no es un escudo, sino una venda.

La soberbia —que los griegos llamaban hubris— es una patología de la percepción que distorsiona el vínculo entre el individuo y su entorno. En las altas esferas del poder político y corporativo actúa como un disolvente de la realidad. En la sociedad dominicana, esta distorsión adopta rasgos casi epidémicos y atraviesa múltiples niveles de decisión pública y privada.

La literatura sobre la trampa de la soberbia es extensa y transversal. Desde Sófocles y Dante, pasando por Maquiavelo y Nietzsche, hasta C. S. Lewis —quien la definió como una forma de sordera frente a la realidad—, o autores contemporáneos como Jim Collins y Nassim Taleb, que la abordan desde la noción de arrogancia epistémica, la soberbia aparece descrita como un proceso cíclico y autodestructivo. La experiencia política reciente no es ajena a este patrón. El Partido de la Liberación Dominicana, bajo el liderazgo de Danilo Medina, terminó atrapado en esa lógica.

Las respuestas iniciales del poder ante fenómenos como la Marcha Verde o las protestas en la Plaza de la Bandera en 2020 —más allá de la posterior degradación de esos movimientos— evidenciaron ese mal. Desde el oficialismo se intentó descalificar a los manifestantes, reduciéndolos a “un grupito” o restándoles legitimidad. Esa incapacidad de reconocer la validez del reclamo ajeno es precisamente la sordera de la realidad a la que aludía Lewis, y suele funcionar como antesala de una derrota política.

Hoy observamos expresiones similares de soberbia en funcionarios que en algún momento han pretendido imponer medidas económicas o reformas sin consenso social, amparados en la idea de que el pueblo “no entiende de economía” o de que su formación académica los vuelve infalibles. Cuando esas decisiones fracasan o generan estallidos de rechazo, el funcionario soberbio no admite errores de cálculo; atribuye el conflicto a la ignorancia popular o a la manipulación de la oposición.

El soberbio no persigue ganar; busca demostrar que le es imposible perder. Esta distinción es clave para entender por qué la soberbia constituye la fábrica de perdedores más eficiente de la historia. Aunque puede generar victorias coyunturales y momentos de gloria, estos funcionan como espejismos que aceleran el camino hacia un colapso estructural.

El mecanismo de esa caída suele ser el aislamiento informativo. El líder soberbio construye a su alrededor una cámara de eco donde la disidencia se castiga y la adulación se recompensa. Al suprimir las voces críticas, desconecta sus sistemas de alerta temprana. En una sociedad que cambia de forma acelerada, dejar de escuchar equivale, en términos prácticos, a dejar de aprender. Y cuando una persona o una organización dejan de aprender, su ventaja competitiva se convierte en una reliquia.

Además, la soberbia erosiona el capital más valioso de cualquier empresa humana: la lealtad. Quienes la padecen tratan a los demás como extensiones de su voluntad o instrumentos de su gloria personal. El resultado es un entorno frágil. Cuando la crisis —siempre inevitable— irrumpe, el soberbio se encuentra solo. Sus aliados, movidos por el temor o el interés, no dudan en abandonar el barco. La historia los juzga con dureza no tanto por haber fracasado, sino porque sus caídas suelen ser evitables. A largo plazo, la posteridad actúa como juez implacable. Mientras los líderes que practican la humildad y la adaptabilidad dejan instituciones resilientes, los soberbios legan monumentos al ego que se derrumban apenas dejan de sostenerlos. El éxito, lejos de ser una garantía, suele convertirse en una trampa: persuade al vencedor de que ya no necesita escuchar. Reconocer un error a tiempo no es debilidad. Quien confunde sus logros con una superioridad intrínseca pierde la capacidad de conectar con la realidad. Y sin esa conexión, el liderazgo se reduce a una ilusión de control