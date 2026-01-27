¿La extrema derecha gobierna en RD?

La visita del presidente electo de Chile, el pinochetista José Antonio Kast, para aprender del gobierno dominicano sobre su política antiinmigrante, es apenas el capítulo más reciente de una serie de hechos que evidencian cómo la República Dominicana lidera hoy el momento más retrógrado del neoliberalismo en el continente. Por ejemplo: si un antecedente parecido tuvo el ICE trumpista que hoy mata y atropella en la sociedad estadounidense, esa fue Migración dominicana, que persiguió de manera atroz a cuantos inmigrantes se encontraran en el camino, no importa si fuesen trabajadores, mujeres embarazadas o niños.

Celebrado por la administración Trump como un aliado, el actual gobierno dominicano parece sentirse muy bien acompañando a un régimen neofascista que choca incluso con los espíritus decentes más conservadores del mundo. ¡Vaya medalla! Queda ahora hacer frente, desde ideas verdaderamente progresistas, a esta nueva internacional neoliberal —que todavía se reivindica socialdemócrata, siendo en realidad oligárquica—, así como al pasado que pretende volver. Es la hora de una propuesta nueva de país justo, solidario e incluyente. Hoy más que nunca, se puede y se debe.