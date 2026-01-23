El Salto de la Pulga

1 Sin verificarlo, no crea nada de lo que ve en las redes. Circulan vídeos, hechos con IA, de Pepín Corripio y Felipe Vicini invitando a participar en una locura con pinta de estafa.

2 Merece un doctorado honoris causa, el personaje criollo con increíble habilidad para aparecer en múltiples fotos y reportajes de prensa. ¡Magister en figureo!

3 A pesar del informe de la calificadora Feller Rate y de una auditoría externa de la firma BDO, las cuentas en el Bagrícola no están totalmente claras.

4 Justo cuando todo está listo para comenzar a operar, dos organizaciones aparecen ante la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos a protestar por la construcción del puerto, plantas eléctricas, etc. en Manzanillo”. ¿Ahora? Huele raro eso…

5 La multa de US$5 millones que el Gobierno le impuso a Aerodom por el apagón, no será pagada con dinero sino “en obras”. ¡Eso no fue lo que dijo el presidente!

6 “El juez que manifiesta temor de que revisen su sentencia, es porque no confía en ella”. A quien le sirva el sombrero…

7 El presidente no ha tenido suerte con la escogencia de algunos funcionarios. A todo lo visto, se añade lo del director del Instituto Tecnológico de Las Américas y los supuestos aportes obligatorios de los empleados a su movimiento político.

8 A pesar de los esfuerzos desplegados por el Gobierno en la búsqueda de la niña, alguien organizó una marcha en Navarrete para protestar… ¡porque no se les ha dado explicaciones! Hay cosas que guindando parecen…

9 Abinader tiene ciertos críticos tan enfermizamente apasionados, que hasta sus actos positivos se los retuercen para que parezcan negativos. ¡Así no!

10 Nuestras Fuerzas Armadas merecen felicitaciones por el ensamblaje de vehículos blindados, aviones y ambulancias. ¿O también vamos a retorcer lo positivo para criticarlas?

11 La inversión publicitaria en televisión no puede calcularse sobre la base de exposición versus tarifa. Canales y programas negocian precios.

12 En televisión, como en cine, el protagonista debe ser la imagen. Pero, para no desaparecer, muchos canales han cedido espacios a programas radiales llevados a la pantalla. Tomas estáticas y parloteo.

13 De seguro que Corina no consultó con un buen asesor la idea de ir a llevarle a Trump su medalla del Premio Nóbel. ¡Se guayó ahí!

14 Noticia: Cuba se colocará “en estado de guerra”. ¿Para pelear contra quién y con qué?

15 A Danilo le preocupan los escándalos de corrupción sin consecuencias en este gobierno. ¡Que muchacho más ameno!