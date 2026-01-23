A los jóvenes

“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan a Dios”, 2 Timoteo 2:22.

Es un llamado urgente a la juventud de hoy para que abandone el mal y practique el bien. Dejar atrás los vicios, las drogas y la delincuencia.

Al igual que Pablo a su discípulo Timoteo, también el predicador Salomón advierte que la adolescencia y la juventud son vanidad. No se dejen atrapar por el pecado.

Más bien, una generación que invoque a Dios. Con justicia, fe, amor y paz.