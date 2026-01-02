Gobernar para todos, con el poder del silencio, cuidándonos de los insaciables

Gobernar es, ante todo, un acto de responsabilidad moral. No se trata únicamente de ejercer autoridad ni de ocupar un cargo, sino de administrar poder en favor de todos, especialmente de quienes no tienen voz ni capacidad de presión. En ese ejercicio, el silencio —entendido como prudencia, reflexión y templanza— se convierte en una herramienta esencial para gobernar con equilibrio y justicia.

El poder del silencio permite escuchar más y hablar menos. Un gobernante que sabe callar a tiempo evita decisiones impulsivas, reduce conflictos innecesarios y se distancia del ruido que generan los intereses particulares. En sociedades donde abundan las demandas, muchas de ellas legítimas, pero otras claramente insaciables, el silencio reflexivo ayuda a distinguir entre el bien común y la presión de grupos que buscan privilegios a costa del Estado y de la mayoría.

Gobernar para todos implica resistir la tentación de favorecer a los cercanos, a los aliados circunstanciales o a quienes hacen más ruido. Los insaciables —económicos, políticos o mediáticos— nunca se conforman: siempre exigen más recursos, más poder y más concesiones. Ceder ante ellos debilita la institucionalidad, erosiona la confianza ciudadana y desvía al gobierno de su misión esencial: servir al interés general. El silencio, en este contexto, no es pasividad ni indiferencia.