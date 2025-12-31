La Clínica Cruz Jiminián

Conocí al Dr. Cruz Jiminián en medio de una necesidad familiar, me fue presentado por el periodista Félix Gámez, y tuve de él un trato no solamente profesional sino humano.

Creo sinceramente que ojalá todo el dinero que se le robó al SENASA hubiera sido en realidad para Cruz Jiminián y su clínica, cuya labor humanitaria llega a todos los rincones del país.

Ahora quieren involucrarlo en un hecho de corrupción sin precedentes, a un hombre que ha sacrificado días de su vida y sus bienes para hacer de la medicina un sacerdocio al servicio de los más necesitados.

Cruz Jiminián, como médico y como hombre es incapaz de coger dinero de nadie y menos de los mas pobres del pueblo dominicano.

Que busquen en otros lados, clínicas, laboratorios, en consultorios y hasta en supuestas fundaciones que no han servido más que para enriquecer a sus dueños y perjudicar al pueblo.

Cruz Jiminián es el médico del pueblo, intocable por honesto y desprendido. Por solidario y por bueno, deben dejarlo seguir en su obra de filántropo y mirar para donde están los culpables.