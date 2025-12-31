Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Opinión

La Clínica Cruz Jiminián

Avatar del Germán Martínez
Germán Martínez

Conocí al Dr. Cruz Jiminián en medio de una necesidad familiar, me fue presentado por el periodista Félix Gámez, y tuve de él un trato no solamente profesional sino humano.

Creo sinceramente que ojalá todo el dinero que se le robó al SENASA hubiera sido en realidad para Cruz Jiminián y su clínica, cuya labor humanitaria llega a todos los rincones del país.

Ahora quieren involucrarlo en un hecho de corrupción sin precedentes, a un hombre que ha sacrificado días de su vida y sus bienes para hacer de la medicina un sacerdocio al servicio de los más necesitados.

Cruz Jiminián, como médico y como hombre es incapaz de coger dinero de nadie y menos de los mas pobres del pueblo dominicano.

Que busquen en otros lados, clínicas, laboratorios, en consultorios y hasta en supuestas fundaciones que no han servido más que para enriquecer a sus dueños y perjudicar al pueblo.

Cruz Jiminián es el médico del pueblo, intocable por honesto y desprendido. Por solidario y por bueno, deben dejarlo seguir en su obra de filántropo y mirar para donde están los culpables.

