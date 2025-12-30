¿Qué es el hombre masa?

La Rebelión de las Masas, es el título del ensayo crítico más relevante de José Ortega y Gasset, quien fue un filósofo, ensayista y periodista español, considerado uno de los pensadores más influyentes del siglo XX. Fundador del raciovitalismo, en donde defendía que la razón debe entenderse siempre desde la vida concreta del individuo.

Dentro de su tesis se destaca el hombre masa, que es un individuo medio, satisfecho consigo mismo, sin formación ni espíritu crítico que irrumpe en la vida pública y desplaza a las elites tradicionales. Este tipo humano desprecia la cultura, la autoridad, y sobre todo el mérito y amenaza con destruir los logros de la civilización al imponer su mediocridad. Ortega advierte que, si las masas gobiernan sin dirección ilustrada, las democracias degeneran en barbarie o totalitarismos.

No debemos olvidar que ese ensayo fue publicado en los años 30, y su repercusión se matiza en el contexto contemporáneo.

Si bien es cierto que las sociedades van avanzando en base a sus criterios individuales y colectivos, no menos cierto es que con ese avance también se deben medir los indicadores, por qué lo que no se mide no se conoce.

Ahora bien, aprovecho la ocasión para analizar un fenómeno que está muy latente en nuestra sociedad, ¨alofoke¨. La definición por ante la Real Academia Española, no se encuentra en el diccionario. Sin embargo, en la IA, figura como el nombre artístico de Santiago Matías, un influyente presentador, productor y empresario dominicano.

Mas de dos millones de ciudadanos, observaron todos los días, ese reality show, llamado, ¨la casa de Alofoke¨, la cual nos fue presentada en menos de tres meses, en dos versiones, la casa de Alofoke 1 y 2.

Un fenómeno, en YouTube, que mantenía a ciudadanos fijos en sus móviles o canales de cable, a cualquier hora del día, interesados en el transcurrir de ese evento. Talvez, una distracción para unos, pero de lo que estoy seguro es que es un reflejo de la sociedad dominicana, se quiera o no.

La forma de llevar a la sociedad una distracción para algunos buenas o para otros no, demuestra realmente la cantidad de personas que gustan de estos espectáculos.

Este escenario más allá de una demostración, de atención, la catalogo como una iniciativa, o como punto de partida para la desesperanza a favor de la juventud dominicana.

Se ha apostado a que ese entretenimiento llene las expectativas, no perdiendo de vista que es un escenario que debemos asumir, no olvidando que la forma de transmitir la información o comunicar se ha transformado.

Las plataformas digitales al igual que la IA, traerá cambios radicales al mundo. Pienso, que es el momento de avanzar de la mano con estos jóvenes, vivo ejemplo de nuestra sociedad, a los cuales debemos apoyar, para obtener de ellos la mejor calificación del examen que le presentamos.

Estamos atravesando por una mezcla de ideologías en donde lo bueno es malo y lo malo es bueno, analicemos bien que sociedad aspiramos y ahí tendremos el mejor resultado de lo que anhelamos.

¨Alofoke¨, a través del récord Guinness coloca a nuestro país en el mundo de los entretenimientos, marcando un hito en la transmisión digital hispana.

El pensamiento de ortega, no es casual, adelantado a su tiempo, manifestó que el hombre masa, disfruta de los beneficios de la civilización moderna sin comprenderla, sin agradecerla y sin sentirse responsable de mantenerla, enunciando cómo esta mentalidad invade la política, la cultura y la vida pública, produciendo un mundo saturado de ruido y vaciado de jerarquías intelectuales.

No aspiro a una sociedad perfecta, pero menos vulnerable, a beneficio de sus ciudadanos, más empática, menos crítica y más positiva a los problemas que nos aquejan diariamente.