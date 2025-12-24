El tiro por la culata

En el afán de hacer daño al país, los irresponsables vuelven a verter veneno, en un esfuerzo fútil de desahogo a sus frustraciones acumuladas.

Han pretendido aplicar aquello de ‘difama, difama, que algo queda’, pero el tiro ‘salió por la culata’, ya que el intento fallido ha servido de catarsis a nuestro sistema bancario y financiero.

El prestigio de la banca dominicana no está en dudas. Por ello ha provocado una avalancha de rechazo la temeridad de algunos perversos, sobre alegadas irregularidades al banco rector del sistema.

Cuando la política barata hace esquina con la mentira, el chantaje, la extorsión y la frustración, el vaho a cucaracha y heces de ratones que destilan sus actores, deja al desnudo a los elucubradores del desastre y a aquellos que hablan por boca de ganso.

El prestigio del Banco Central, con su gobernador, Héctor Valdez a la cabeza, unido a la solidez y liderazgo del Banreservas en el sistema nacional, han sido más que contundentes para frenar los desafueros de frustrados proyectos, políticos y económicos.

Debe haber consecuencias. Porque el que violenta la ley, debe pagar ante los tribunales. Porque con la seguridad y tranquilidad de la sociedad no se relaja y se queda impune.

Sirva la lección para que la sociedad sepa discernir la paja del trigo. De cómo echar por la cuneta las pretensiones de deslenguados, que regodeándose de su capacidad de maledicencia y uso abusivo de la libertad de expresión, procuran engañarnos y postrarnos.

Son esos que ladran a la luna, pretendiendo intranquilizar a los vecinos de la pradera. Esos que pronostican un diluvio, aunque el firmamento esté despejado, sin presagios de tormenta.

rlgonzalez50@gmail.com