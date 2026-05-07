Abogado de familia Llenas Aybar niega participación de los Palmas, ritos satánicos y otras teorías

Tras 30 años del asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, hay muchas teorías que siguen resonando en la memoria de aquellos que vivieron el caso a través de la prensa y la opinión pública.

La participación de la familia Palmas y supuestos ritos satánicos en este crimen, ocurrido el 3 de mayo de 1996, son algunas de las versiones desatadas en el juicio y que aun hoy resuenan en la sociedad dominicana.

El abogado de la familia Llenas Aybar, Luis Miguel Pereyra, aprovechó su participación habitual en el programa de radio “El Matutino Alternativo”, que se transmite cada mañana por Fidelity 94.1, y que es conducido y producido por Carmen Imbert Brugal, para precisar algunas de las verdades que encontró en la investigación que mantenía conjuntamente con las autoridades dominicanas y la familia que representaba.

Comentó que el jurista Artagnán Pérez Méndez, defensa de Mario José Redondo Llenas, condenado a 30 años y liberado el martes, usó la estrategia de sembrar la duda, tratando de aniquilar las evidencias, pero sin pruebas que comprueben lo que revelaba, con el próposito de poner interés en otras personas.

El abogado relató que la participación de Luis Palmas de la Calzada y Martín Palmas Meccía, esposo e hijo de la embajadora de Argentina en el país en ese momento, se debió a que Mario Redondo era amigo de los hijos de Teresa Meccía de Palmas y como el cónyuge de la diplomática “andaba en negocios no santos aquí... Entonces, él conocía las interioridades” y las trató de usar en la defensa de su cliente.

“En términos objetivos, en términos de lo que arrojó la investigación, los Palmas nunca aparecieron con indicios contundentes de que tuvieran participación… Nunca vi en mi dedicación a ese caso por años, nunca encontré la participación de los Palmas”, señaló el destacado abogado.

Este crimen que cobró la vida de este niño de 12 años, a través de 34 puñaladas, no solo contó con la participación de Mario José Redondo Llenas, primo de la víctima, también participó como coautor Juan Manuel Moliné Rodríguez, quien fue sentenciado a 20 años de cárcel y salió de prisión en el 2016.

Decenas de personas pidiendo justicia en una de las audiencias del caso del niño José Rafael Llenas AybarArchivo Listín Diario

Moliné Rodríguez fue la persona que reveló cómo sucedieron los hechos.

Las demás teorías desatadas en el juicio y que vinculan a ambos jóvenes que en ese momento tenían 18 y 19 años, son que el crimen se debió a un rito satánico, “que el niño lo habían tomado” para un ceremonial, que los jóvenes eran parte de una secta satánica, que eran homosexuales y que todo había obedecido a ese tipo de conductas.

El jurista Pereyra indicó que en todo el proceso con la policía, fiscalía, lo que reunió el juez de instrucción y sus propios mecanismos de investigación tampoco encontraron evidencias que sustenten estos argumentos.

“Nunca encontramos las famosas evidencias del ritual satánico. Se trató de mancillar y eso lo hacía con frecuencia el difunto Artagnán, mencionaba mucho que se había abusado del niño. Yo siempre le decía en los juicios y en los debates, si abusaron sabemos quién abusó, su primo mayor, quien lo sacó, quien lo sustrajo del hogar y terminó asesinándolo según todas las evidencias y eso nunca apareció como una evidencia en el juicio”, explicó.

Redondo llenas, psicópata

El abogado dijo que lo que sí fue confirmado en el juicio, a través del análisis de tres especialistas, es que Mario José Redondo Llenas era un psicópata y según sus investigaciones es una patología que no se cura.

“En el colegio él prestaba en menor cuantía, tenía sus intereses económicos, él soñaba con ser un empresario, quería ser una persona de dinero y eso no tiene nada de malo que él quisiera hacerlo. El problema es que quizás pensó en métodos un poco rápidos para tratar de lograrlo y es posible que ese tipo de influencia que venía desde el hogar, porque eso resultó en el juicio y en las declaraciones, eso haya incentivado a este joven a embarcarse por métodos rápidos de acumulación de fortuna”, agregó.

Argumentó que las personas diagnosticadas como psicópatas no sienten culpa y con el paso de los años, luego de cumplir los 50 años, pierden “un poco de violencia”.

Pereyra dijo, además, que el discurso que vio de Mario José Redondo Llenas a la salida de la cárcel de Najayo el pasado martes le pareció que este hombre “seguía siendo distante, frío... Lo seguí viendo narcisista, aquello parecía un discurso de alguien que de alguna manera se postula o está iniciando una especia de carrera y está iniciando una especie de presentación”.

Indicó que en el juicio, donde nunca declaró, mantenía un carácter frío, al acotar que en el país no hay seguimiento para estas personas “y eso es motivo de preocupación”.

“Yo espero que él se integre, espero que se dedique a labores productivas y espero que se mantenga al margen de problemas con la justicia y al margen de problemas con nadie”, argumentó.