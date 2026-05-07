Hantavirus: 5 casos confirmados y otros 4 sospechosos, OMS investiga el origen en Cono Sur

Cinco días después de que se reportara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el primer caso de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, por ahora hay cinco contagios confirmados y otros cuatro sospechosos, a lo que se añaden dos personas que viajaban en el barco aisladas en Singapur sin síntomas o muy leves.

Los laboratorios han confirmado el virus en uno de los tres fallecidos, la mujer neerlandesa que viajó en un avión desde la isla de Santa Elena a Sudáfrica, así como en dos de los tres pacientes que fueron evacuados este miércoles a Países Bajos, otro que se encuentra hospitalizado en Zúrich (Suiza) y el británico que fue ingresado en la UCI en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.

Los cuatro sospechosos son el primer fallecido en la crisis, el 11 de abril, del que según indicó la OMS no se tomaron muestras porque entonces no había sospechas de hantavirus, así como la pasajera alemana que murió el 2 de mayo, uno de los tres evacuados a Países Bajos y una azafata de avión hospitalizada en Ámsterdam.

El caso de la azafata, de confirmarse, sería el primero no directamente vinculado al buque, ya que pudo contagiarse en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, donde coincidió en circunstancias aún no aclaradas con la mujer neerlandesa fallecida poco después.

La OMS rastrea las cerca de 80 personas que viajaron en el mismo avión que esa enferma, además de las alrededor de 30 que se bajaron en una escala en Santa Elena del crucero, que este miércoles partió tras varios días fondeado en Cabo Verde y se espera que fondee el sábado junto a la isla canaria de Tenerife.

La agencia también investiga el posible origen del brote, que según indicó en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, podría ser un viaje ornitológico por Argentina, Chile y Uruguay realizado por el matrimonio neerlandés fallecido.

En una rueda de prensa celebrada para informar específicamente de esta crisis sanitaria ante su impacto multinacional, los expertos de la organización aseguraron que no hay similitudes entre el hantavirus y el coronavirus causante de la covid-19, por lo que no hay motivos para pensar en una nueva gran epidemia.

Resumen de los casos

El primer caso ligado a la crisis fue el del marido de la pareja neerlandesa, que falleció a bordo del crucero el 11 de abril, y cuyo cadáver fue desembarcado en Santa Elena el día 24, junto a su esposa, que ya mostraba síntomas gastrointestionales.

Al día siguiente ambos fueron trasladados en avión a Johannesburgo, donde la mujer falleció el día 26, y el 4 de mayo se confirmó mediante prueba de PCR que había contraído una infección por hantavirus.

El tercer caso a bordo fue el de un hombre de nacionalidad británica que el 24 de abril acudió al médico del barco con fiebre, dificultades respiratorias y signos de neumonía, por lo que fue evacuado desde otra isla atlántica, Ascensión, a Sudáfrica el 27 de abril, donde fue ingresado de gravedad en una UCI.

Este caso fue el primero que fue confirmado por las pruebas PCR como hantavirus el 2 de mayo, siendo comunicado a la OMS por el Reino Unido, en cumplimiento de la normativa sanitaria internacional.

Ese mismo día, falleció en el barco una mujer de nacionalidad alemana cinco días después de presentar síntomas como fiebre y malestar general.

Otros tres pacientes, incluyendo el médico neerlandés del crucero, un pasajero británico y otro alemán, presentaron fiebre alta y síntomas gastrointestinales, y fueron evacuados el miércoles 6 de mayo en dos aviones desde Cabo Verde hasta Países Bajos, aunque uno de los aparatos tuvo que hacer una escala técnica en la isla española de Gran Canaria.

Lejos del buque, un ciudadano suizo que había desembarcado del MV Hondius a finales de abril -probablemente en la escala en Santa Elena- fue ingresado el miércoles en un hospital de Zúrich y los laboratorios confirmaron que se trataba de una infección por hantavirus.

Finalmente, la azafata neerlandesa ha sido hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con síntomas leves y se encuentra aislada, según informaron este jueves las autoridades de su país.

De los otros dos aislados en Singapur por las autoridades sanitarias, uno es asintomático y otro muestra síntomas muy leves (goteo nasal).

El crucero de lujo es operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions y salió de Ushuaia (Argentina) con 147 personas, entre ellas 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación, haciendo escala en la Antártida y las islas Georgia del Sur, Nightingale, Tristán de Acuña, Santa Elena y Ascensión.

El virus y su variante en esta crisis

El hantavirus toma su nombre del río surcoreano Hantan, ya que los primeros casos se descubrieron en soldados de la Guerra de Corea (1950-53), y es una enfermedad zoonótica (transmitida por animales) que se contrae principalmente por contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados.

Sin embargo, el brote actual, según los casos confirmados en laboratorio, pertenece a la variante Andes, la única de la que se han registrado contagios de humano a humano por contacto estrecho, aunque no es de alta capacidad de transmisión por esta vía.