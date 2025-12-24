Octava de Navidad, escuela de sentido en un mundo acelerado

La Navidad no termina el 25 de diciembre. Comienza. La Iglesia, con sabiduría pedagógica y profundidad espiritual, prolonga el misterio del Nacimiento del Señor a lo largo de ocho días: la Octava de Navidad (del 25 de diciembre al 1 de enero). En un mundo que consume rápido las fiestas y pasa página sin asimilar lo vivido, la liturgia nos invita a detenernos, a saborear, a dejar que el misterio se imprima en el alma. La Octava no es un “alargue” sentimental, sino un tiempo de maduración interior, una respuesta profética a la prisa que nos rodea.

Celebrar una octava significa reconocer que hay realidades tan grandes que no caben en un solo día. El “diez octava” no es repetición: es plenitud. El número ocho, con profundas raíces bíblicas, evoca la nueva creación, el comienzo que nace después del descanso del séptimo día. Israel celebraba durante ocho días sus grandes fiestas; Jesús fue circuncidado al octavo día; y, sobre todo, resucitó el “primer día” de la semana, que es también el octavo. Desde entonces, el domingo —y toda octava— anuncia que la historia puede recomenzar.

La Octava de Navidad prolonga la luz de Belén para desenmascarar la corrupción, la violencia y la pobreza, evitando una fe superficial. Al recordar a San Esteban y a los Santos Inocentes, la liturgia nos confronta con las víctimas inocentes de hoy y nos impulsa a pasar de la emoción navideña al compromiso con la justicia, la verdad y los más vulnerables.

Esta Octava nos conduce por un itinerario exigente y luminoso. El 26 de diciembre, san Esteban nos recuerda que el Dios hecho Niño no anestesia el dolor del mundo: lo atraviesa. La fe auténtica puede costar la vida. El 27, san Juan Evangelista, el discípulo amado, nos muestra que permanecer fieles al amor, incluso al pie de la cruz, es ya una forma de martirio silencioso. El 28, los Santos Inocentes claman hoy por tantos niños y niñas víctimas de la violencia, la pobreza y el descarte: la Navidad no es evasión, es conversión de la conciencia social.

El domingo después de Navidad, la Sagrada Familia nos interpela directamente. En medio de la fragilidad, la migración, la precariedad y las tensiones familiares actuales, Nazaret no idealiza: humaniza. Jesús creció en una familia real, donde el amor se aprendía en lo cotidiano. Finalmente, el 1 de enero, María, Madre de Dios, nos abre al futuro. En ella, Dios confía su Hijo a la humanidad y nos confía la humanidad a su ternura. Comenzar el año con María es elegir la paz, la acogida y la esperanza.

La Octava de Navidad es, así, un antídoto espiritual para jóvenes saturados de estímulos, familias cansadas y sociedades fragmentadas. Nos educa en la contemplación, nos devuelve el sentido, nos enseña que Dios no pasa: permanece. Son ocho días para dejar que la Navidad nos transforme desde dentro, para decir con verdad —no como consigna—: ¡Feliz Navidad!, hoy, mañana y siempre.