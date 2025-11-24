Marcha FP tendrá mucho por donde cortar

La Fuerza del Pueblo marchará por la capital el próximo domingo para unificar la protesta popular por las deficiencias del gobierno, exponer la estructura del partido construidas en su reciente congreso y marcar el norte de su combate político.

Esta será la segunda gran marcha de la FP, la primera que fue para conmemorar el Día de los Trabajadores, fue una sorpresa para la comunidad política por lo nutrido y organizado del evento. En esa oportunidad mostró que efectivamente lideraba la oposición y calló muchas bocas, pero también alertó al gobierno que redobló sus esfuerzos en pro de la reelección.

Lo mítines y marchas son eventos del antiguo estilo de hacer política porque sus costos para movilizar las fuerzas propias son muy elevados y la organización requiere de una maquinaria bien aceitada. Esta marcha cerrará el prolongado tiempo de reflexión que ha tenido el principal partido de oposición pues desde el final del pasado proceso electoral ha realizado una oposición de gabinete, cosmética casi formal.

En este año la FP escogió por primera vez una dirección por votación y aunque fue más bien la ratificación de los mandos, las bases premiaron su trabajo ya que el partido tuvo un buen papel en las elecciones del 2024 y aumento significativamente su votación en las presidenciales y, sobre todo, dio un golpe de fuerza sobre la mesa del Distrito Nacional al ganar la senaduría con Omar Fernández.

Según dicen los parciales del partido opositor, ya son la principal fuerza del sistema porque superan en simpatizas al PRM y, alegan que Leonel Fernández, su candidato presidencial natural, es el político más valorado para las elecciones del 2028.

La mala gestión del gobierno del PRM ha sido de ayuda a la oposición porque la lista de errores es larga.

Uno de los fallos fue el reciente apagón general del sistema eléctrico que tiró al piso los logros alcanzados en las gestiones del PLD con un elevado porcentaje de circuitos de 24 horas; también la inexcusable falta de mantenimiento al sistema del Metro que generó angustias en sus usuarios.

El abandono del mantenimiento sistemático de los servicios públicos y la falta de pericia de los gerentes al mando han sido el blanco constante de la crítica popular a la gestión de Luis Abinader, quien no ha podido cumplir con las ofertas que hiciera como candidato en cuanto al trasporte colectivo, no ha podido darle continuidad al Metro, aumentar la generación eléctrica o reducir las pérdidas en la distribución. En todos los ámbitos el gobierno arrastra fallas, sea en el crecimiento económico, la inversión pública, el control de la tasa de cambio, frenar y castigar la corrupción administrativa. Otro aspecto negativo es la penetración del narco dinero que ha financiado las campañas electorales del PRM con el consiguiente posicionamiento de narcotraficantes en ese partido y en organismo del Estado.

Es evidente que en la marcha de la FP habrá mucha tela por donde cortar.