EL DOMINGO: Legado de Constantino como Día de Reposo

“Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había hecho en la creación.”

Génesis 2:3



La práctica del descanso semanal tiene raíces tan antiguas como la humanidad misma. Sin embargo, su institucionalización como derecho y su vinculación con el domingo se remontan a una compleja evolución histórica, religiosa y jurídica.

En la tradición judeocristiana, el día de reposo -el Sabbat- ocupa un lugar central en la experiencia espiritual, mientras que, en la cultura occidental moderna, el domingo ha adquirido connotaciones tanto religiosas como laborales.

¿Cómo se produjo este giro? ¿Qué papel jugaron el poder imperial, el cristianismo naciente y las normas legales actuales en esa transformación?

El origen del día de descanso tiene su fundamento en la Biblia y se encuentra en el libro del Génesis (2:2-3), donde se relata que Dios, tras completar la creación, descansó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Este acto divino dio fundamento al Cuarto Mandamiento, recogido en Éxodo 20:8-10: “Acuérdate del día de reposo para santificarlo... el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios”.

Así, el sábado o séptimo día, fue consagrado como jornada sagrada, marcando profundamente la observancia religiosa del pueblo judío.

Durante siglos, esta práctica sabática fue distintiva del judaísmo y, en sus orígenes, también del cristianismo primitivo. Con el paso del tiempo, y bajo influencias externas, esta observancia se desplazó hacia el domingo.

El giro decisivo se produjo el 7 de marzo del año 321 d.C., cuando el emperador Constantino el Grande, quien gobernaba un Imperio romano aun predominantemente pagano, promulgó un edicto que declaraba el domingo como día de descanso obligatorio. Su edicto actuó como un dogma civil-religioso en la naciente cristiandad imperial.

Según los analistas históricos, esa decisión no respondió a motivaciones cristianas, sino a razones culturales: el domingo era el día dedicado al Sol Invictus, deidad solar venerada en el Imperio y símbolo de la fe personal del emperador. De hecho, aún se debate si la conversión de Constantino al cristianismo fue auténtica o una estrategia de control político, pues se dice que su bautismo ocurrió solo en su lecho de muerte.

Más tarde, el Sínodo de Laodicea (363–364 d.C.) consolidó el cambio al domingo. En su canon 29 se instruía que “los cristianos no debían judaizarse descansando en el sábado, sino trabajar en ese día y honrar en cambio el día del Señor”. De ahí nació la

denominación Dies Dominicus (día del Señor), origen del término “domingo” en muchas lenguas latinas.

Este cambio tuvo implicaciones no solo teológicas, sino también disciplinarias: quienes persistieran en observar el sábado eran considerados anatema, es decir, malditos o excluidos de la comunidad cristiana.

El Domingo de Resurrección representa, para la Iglesia católica, la culminación de la esperanza cristiana: la victoria de Cristo sobre la muerte y la promesa de vida eterna, que congrega a las comunidades en torno al misterio de la resurrección.

En el año 1998, el Santo Padre Juan Pablo II, en su Carta Apostólica Dies Domini, dirigida al episcopado, al clero y a los fieles sobre la santificación del domingo, recordó la importancia de esta práctica: “Es necesario, pues, releer la gran página de la creación y profundizar en la teología del Sábado, para entrar en la plena comprensión del domingo.”

Con estas palabras, el Papa invita a redescubrir el valor profundo del descanso dominical, no solo como obligación religiosa, sino como experiencia que conecta la vida cotidiana con la historia sagrada y con la dimensión espiritual del ser humano.

Hoy, el descanso semanal y en particular el descanso dominical, ha trascendido su significado religioso para convertirse en un derecho laboral reconocido en la mayoría de los países occidentales.

En la República Dominicana, el actual Código de Trabajo (Ley 16-92) -en proceso de modificación- establece claramente este mandato como derecho positivo:

•Artículo 163. Dispone que todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal ininterrumpido de treinta y seis horas. Este descanso será el convenido entre las partes y puede iniciarse cualquier día de la semana. A falta de convención expresa, se inicia el sábado al mediodía. Este derecho alcanza de forma expresa a los trabajadores domésticos.

•Artículo 262. Los trabajadores domésticos disfrutan del descanso semanal establecido en el artículo 163.

•Artículo 168. Establece que, durante los domingos y días no laborables, los establecimientos para la venta al detalle de provisiones, carnes, aves, legumbres o frutas del país podrán permanecer abiertos hasta la una de la tarde.

Además, a falta de acuerdo entre empleador y trabajador, el descanso semanal inicia el sábado al mediodía, lo que guarda una reminiscencia simbólica del antiguo Sabbat.

Asimismo, los convenios colectivos de condiciones de trabajo pueden establecer un día distinto de descanso semanal, pero no suprimirlo. Si el día acordado coincide con fines de semana u horarios de labor ordinaria, su compensación adquiere carácter extraordinario, en reconocimiento a la importancia histórica y jurídica de este mandato.

Nuestra normativa laboral dedica un título completo a la jornada de trabajo, al descanso semanal y a los días feriados, dada su trascendencia para la salud, la dignidad y el equilibrio social del trabajador.

La historia del día de descanso -del séptimo día santificado por Dios, al domingo oficializado por el Imperio romano, y luego convertido en derecho laboral- ilustra cómo las normas religiosas y las estructuras jurídicas se entrelazan, influyéndose mutuamente a lo largo del tiempo.

Hoy, el descanso dominical no solo protege la salud física y emocional de los trabajadores, sino que también preserva una memoria ancestral, cargada de simbolismo, espiritualidad y justicia social.

Así, cada domingo de reposo encierra siglos de historia, fe, poder y derecho.