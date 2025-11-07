Religión, fe y teología: una confusión recurrente

Una dosis de catequesis resulta necesaria ante opiniones difundidas en redes sociales sobre la religión y su interpretación. Estas reflejan una inquietud intelectual legítima, pero también una confusión frecuente entre religión, fe y teología. Afirmar, que se ha dejado de creer en la religión por la forma en que algunos la interpretan constituye, desde una perspectiva teológica, una contradicción.

La religión, en su sentido más amplio, no se limita a estructuras institucionales ni a prácticas rituales: es el vínculo del ser humano con Dios, vivido en comunidad, culto y vida moral. La fe es una virtud teologal; la religión, su expresión visible; y la teología, la reflexión racional sobre ambas. Confundir estos planos conduce a juicios errados, pues el mal testimonio de algunos no invalida la verdad ni la riqueza espiritual de la tradición cristiana.

El rechazo a la llamada “religión organizada” suele provenir de una visión moderna que asocia institución con dogmatismo, sin reconocer que la Iglesia, con todas sus limitaciones humanas, ha sido el medio histórico mediante el cual la fe se ha transmitido y la Sagrada Escritura ha llegado hasta nosotros.

Es cierto que muchos interpretan la Biblia de manera literal o sin formación suficiente, pero la respuesta no es rechazar la religión, sino purificarla desde su interior. La teología no nace del desencanto, sino del amor a la verdad. Solo quien busca comprender desde la fe, y no en oposición a ella, puede iluminar los errores ajenos sin caer en los propios.

En próximas entregas se profundizará en los conceptos de religión, teología y fe, así como en los pasos hacia una lectura fiel de la Biblia.