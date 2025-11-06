Antes de viajar a Río de Janeiro vi en las redes sociales videos que recomendaban cuidar las pertenencias en cualquier lugar donde te movieras por los robos. Incluso los brasileños de otras provincias hacían videos burlándose de la situación de inseguridad.

Estando en la ciudad del Cristo Redentor te das cuenta de que hay personas con celulares en la mano caminando en lugares públicos y hay otros que no, observas como unos niños le quitan una cadena a una turista a la vista de todos y solo un joven controla la situación aunque los niños siguen arrebatándole cosas a los transeúntes. Todo sin policías cerca. Observas que a pesar de ser una zona turística es diminuto por no decir nulo el patrullaje policial. Hay muchas cosas que solo se ven visitando los lugares.

Pero a pesar de eso, Río de Janeiro tiene algo que a nosotros nos falta: cultura. Restaurantes y cafés con comida tradicional en todas partes; samba en vivo, fiestas de samba cada mes que reúne jóvenes y adultos; gente que se reúne en bares con sus instrumentos a cantar. Si lo comparo, República Dominicana es un buen país, si le metiéramos cultura sería el mejor de todos.