Periodismo y libertad

Las redes sociales han convertido a todos sus usuarios en entes comunicantes, y el uso y el abuso de esa realidad está perjudicando más que beneficiando el derecho a la información veraz y oportuna.

Hay de todo, desde noticias falsas hasta intento de cambiar la historia en busca de ser amables con sectores extranjeros y de aquí que tienen intereses anti nacionales.

El presidente de INDOTEL el dirigente político Guido Gómez Mazara ha dicho en reiteradas ocasiones que hay que trabajar, y trabaja en la búsqueda de solucionar los males que crean las redes y su mal uso.

El problema no es solamente nuestro, es un mal mundial que está preocupando.

Aquí la perversidad política opositora está de pláceme, tiene ilimitados recursos burlados desde el poder.

Pero lo cierto es que ni es periodismo ni es libertad y eso hay que buscar los medios legales para frenarlo, están haciendo mucho daño y perjudicando el derecho a la información bien servida y la libertad a tenerla de los dominicanos.