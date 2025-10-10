Una atención que no puede esperar

La salud mental en nuestro país reclama atención inmediata. Lo que antes se veía como un problema individual, hoy es una emergencia colectiva que golpea todos los sectores de la sociedad.

Cada semana surgen nuevos casos de suicidios, crisis emocionales y episodios de violencia que evidencian una realidad alarmante.

Evidentemente que estamos fallando en cuidar la mente de nuestra gente.

Urge un plan nacional serio, con más especialistas, centros accesibles, campañas de prevención y acompañamiento familiar.

No se puede seguir improvisando ante este drama. Atender la salud mental con urgencia es una obligación moral y social. El tiempo de actuar es ahora.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.