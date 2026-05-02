LeBron James guía a los Lakers a eliminar a Houston y avanzar a segunda ronda contra Oklahoma

LeBron James anotó 28 puntos y Los Angeles Lakers eliminaron a Houston con una victoria de 98-78 en el sexto juego de su serie de playoffs de primera ronda de la Conferencia Oeste el viernes por la noche, al limitar a los Rockets a su menor cantidad de puntos en la temporada.

Los Lakers, cuartos cabezas de serie, avanzan para enfrentarse a los Thunder, primeros cabezas de serie, en el primer partido que se disputará el martes en Oklahoma City.

Los Ángeles ha avanzado a la segunda ronda por primera vez desde 2023, cuando perdió contra Denver en la final del Oeste a pesar de no contar con su máximo anotador, Luka Doncic, durante toda la serie.

Los Lakers lograron una racha de 27-3 en la primera mitad para irse al descanso con una ventaja de 18 puntos. Llegaron a tener una ventaja de 22 puntos a falta de unos tres minutos para el final del tercer cuarto, antes de que Houston respondiera con una racha de 8-2 para reducir la diferencia a 71-55 al inicio del último cuarto.

Pero Los Ángeles comenzó el cuarto con una racha de 10-3, con cinco puntos de Rui Hachimura, para poner el marcador 81-58 a falta de unos siete minutos.

Hachimura aportó 21 puntos, incluyendo cinco triples.

Amen Thompson anotó 18 puntos y Alperen Sengun añadió 17 para Houston, que regresa a casa tras ser eliminado en la primera ronda de los playoffs por segunda temporada consecutiva, después de perder contra los Warriors en siete partidos el año pasado.

Los Rockets, quintos cabezas de serie, habían ganado dos partidos seguidos tras ir perdiendo 0-3. Forzaron el sexto partido a pesar de la ausencia de su superestrella Kevin Durant en casi toda la serie debido a una lesión de rodilla seguida de un problema de tobillo.

Pero el viernes sufrieron una mala puntería, con un porcentaje de acierto de solo el 35% en tiros de campo, especialmente desde la larga distancia. Tras anotar 26 triples en total en los dos últimos partidos, los Rockets solo encestaron 5 de 28 triples el viernes, con Reed Sheppard fallando 1 de 10 intentos.

Los Lakers perdían por 5 puntos a falta de cinco minutos para el final del primer cuarto, pero con una racha de 27-3 lograron ponerse arriba 38-19 a falta de unos siete minutos para el final del segundo cuarto. Hachimura, Jake LaRavia y James anotaron triples en ese lapso, lo que ayudó a Los Ángeles a ampliar la ventaja en una noche en la que los Lakers encestaron 12 triples.

Los Rockets no pudieron generar nada al comienzo del segundo cuarto. Consiguieron un tiro libre de Sheppard, pero fallaron 11 tiros antes de que él anotara la primera canasta del equipo en el período, a falta de 6:55 para el descanso.

Eso no sirvió de nada para Houston y los Lakers ganaban 48-31 al descanso.

Austin Reaves aportó 15 puntos para los Lakers en su segundo partido tras perderse más de tres semanas por una lesión en el oblicuo, y Deandre Ayton sumó siete puntos y 16 rebotes.