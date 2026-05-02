Indomet pronostica cielo despejado y sensación térmica calurosa para este sábado

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que un sistema de alta presión al norte del país estará limitando las lluvias, por lo que se espera un cielo despejado para este sábado.

La entidad indicó que la sensación térmica continuará calurosa, debido la época del año y el viento cálido del este/sureste, por lo que recomendó a la población ingerir suficientes líquidos vestir ropas ligeras y no exponerse directamente a la radiación solar.

Asimismo, indicó que en la tarde hasta primeras horas de la noche, los efectos asociados al ciclo diurno darán lugar a algunos incrementos de la nubosidad acompañados de aguaceros aislados y tronadas en las provincias Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón y Elías Piña.

En el Gran Santo Domingo la temperatura mínima estará entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.