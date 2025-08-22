El Salto de la Pulga

1 ¿Y ahora fue que E.U. descubrió la abandonada villa de Maduro en Cap Cana? Quien pasaba por el frente lo sabía…

2 Los patrimonios de un grupo de alcaldes, publicados por Diario Libre, dejaron boquiabierto a todo el que los leyó. Cibaeño al fin, grité: ¡Ei pipo! ¿Y tó eso cuaito?

3 Habiendo tantas versiones hermosas grabadas, ¿procedía en este momento gastar $3.3 millones en grabar de nuevo el Himno Nacional?

4 El Gobierno habría evitado muchas protestas, si desde el primer día un vocero creíble hubiera grabado un vídeo explicando el motivo de los apagones, y pidiendo comprensión.

5 Con el presupuesto multimillonario de publicidad gubernamental, saturar los medios durante tres días habría hecho el trabajo. Pero quien debía ocuparse de eso, nunca estuvo en eso…

6 Con motivo de la crisis energética, al menos dos partidos están manejando las protestas con manipulación política, disfrazándolas de “protestas ciudadanas”.

7 Conociendo a Aguilera, de seguro pondrá control al desbocado presupuesto de publicidad y patrocinios que venía exhibiendo el Reservas. Un festival de excesos.

8 Al renunciar del PLD, para evitar el juicio disciplinario, hay quienes sugieren en el C.P. que a José del Castillo se le haga un “juicio en contumacia”.

9 Al unirse al equipo de LFP, Carlos Amarante Baret aportará grandes simpatías a Leonel Fernández. Dicen que tiene mucho «arrastre»…

10 No miente Hipólito al decir que no está detrás de las aspiraciones de su hija Carolina. Es «adelante» que está…

11 ¿Un portaaviones nuclear para buscar lanchitas cargando drogas en el Mar Caribe? Uno de Pepito ahora, por favor…

12 Más que rabia, produce enfogonamiento estar detenido largo rato en una esquina, esperando a que pase la caravana de un funcionario.

13 Un apagón en cualquier aeropuerto, aún sea de pocos minutos, se presta para dar paso a rentables componendas ilegales.

14 ¡Ajá! El único consorcio habilitado para la realización de la nueva cédula, se fue más de $1,000 millones por encima del presupuesto. ¿Y ahora?

15 Que el gobierno haitiano entregue el manejo de las aduanas a un mercenario norteamericano, es algo que no acabo de entender… a menos que sea imposición del norte.

16 Se creía que, con el ejemplo del «detective», los «lenguas de mime» amantes de la difamación pública, se controlarían. Pero la fiesta sigue y las demandas también.

17 El niño, viendo la foto en bikini de la asesinada “influencer”:

–Papi, ¿por qué le llamaban La Langosta?

–Ehhhh…ehhhh…¡porque le gustaba nadar!