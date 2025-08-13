Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Muestras de transparencia en JCE

Wanda Méndez

La JCE ha estado dando muestras de transparencia en los procesos que la Constitución pone bajo su responsabilidad: organización de elecciones generales, el registro civil y la cedulaciòn. La Junta es un órgano constitucional autónomo o extrapoder, reconocido como tal por la Carta Magna del 2010 (art. 212) y la jurisprudencia constitucional (TC-0305-14)

Luego de organizar elecciones transparentes en 2024, creó un portal en el que publica los datos sobre los actos del estado civil, actualizado cada semana. Ahora, previo a iniciar el proyecto de renovación de la cédula, está explicando por qué se necesita. Entre las razones que enumera, en un amplio documento, está la de garantizar la seguridad e integridad de la cédula ante los delitos contra la identidad y la depuración segura y transparente del registro civil y el padrón electoral.

Esta nueva tarea requiere del apoyo de todos los sectores, actores políticos, ciudadanos, y muy importante, del Poder Ejecutivo, que debe erogar los recursos económicos necesarios. Hay que evitar que se repitan experiencias traumáticas del pasado. Con el éxito de ese proyecto ganamos todos. 

