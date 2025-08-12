UN MOMENTO
La salud empieza en la mesa
Muchas de nuestras enfermedades no aparecen por simple azar, sino como consecuencia del trato que damos a nuestro propio cuerpo.
Cuando abusamos de alimentos poco saludables o nos excedemos en bebidas dañinas, estamos sembrando el terreno para futuros males.
El cuerpo es un regalo que nos acompaña toda la vida, y cuidarlo es nuestra responsabilidad. Alimentarnos con moderación y elegir lo que nos nutre es una forma de respeto hacia nosotros mismos y hacia Dios, que nos dio la vida. Reflexionemos: lo que hoy consumimos puede ser medicina o veneno para mañana. Elegir bien es apostar por la salud.
Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.