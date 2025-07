Respuesta a los saboteadores del Senasa

Los últimos ataques al gobierno se han centrado en SeNasA, hablando de quiebra y otras mezquindades. El seguro tiene unos 7 millones de afiliados de los cuales 5,7 millones pertenecen al régimen subsidiado.

No hay problemas con los asegurados en el régimen contributivo y contributivo subsidiado ya que Senasa en la aseguradora que mejor paga y lo hace en menor tiempo que las ARS privadas. Además, obtiene beneficios con estos regímenes, aunque no así con el subsidiado. Como dijo el presidente “SENASA NO ES UN NEGOCIO ES UNA MISIÓN”

Uno de los grandes avances en la salud del pueblo dominicano, después de la Ley de Seguridad Social aprobada en el 2001, fue la incorporación de toda la población al seguro del Senasa, lo que representó una conquista social de grandes dimensiones.

Pero el subsidio para ese régimen subsidiado implica gastos extraordinarios que deben ser cubierto por el presupuesto; un presupuesto con cada ve mas limitaciones. El gobierno debe callarle la boca a esos opositores que hablan de la quiebra del Senasa y siga cubriendo a millones de personas pobres y sin empleo formal para que disfruten de un seguro médico. Y presione al congreso para que aprueben la reforma Ley de Seguridad Social.

Muchas clínicas hablan de que están al borde de la quiebra por el atraso y las complicaciones para que las ARS privada les paguen. El Senasa Paga y o lo hace con eficiencia.

Quítenle el subsidio regresivo al combustible y use ese dinero para Senasa y mejorar el presupuesto de salud. Vea las jeepetas y carros de lujo con 8 cilindros que recorren las calles consumiendo un galón de gasolina subsidiado por cada 15 kilómetros recorridos. Es un abuso, que ya no tiene justificación, aunque la inflación suba unos puntos por el aumento del transporte lo que seria una sola vez. Pero los precios se transparentan.

Totas las aseguradoras estatales a nivel mundial subsidian la seguridad social de personas que no tienen con que pagarlo. Eso se llama subsidios progresivos.

Mientras la oposición chantajea al gobierno y se da banquete con Senasa, que jamás quebrará, ningún funcionario les da frente a esos ataques.

Este es un país lleno de políticos frustrados. Critican la prohibición del giro a la izquierda cuando en todas las ciudades del mundo es una regla. Cuestionan los cambios de horarios cuando es otra regla casi universal y para colmo este es un gobierno fallido.