Reducción al presupuesto de los partidos: ¿Una propuesta funcional o no?

El pasado viernes primero mayo, tras la celebración de un consejo de ministros, el Gobierno anunció una serie de nuevas medidas en búsqueda de mitigar el impacto de la crisis producida por el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. La intención del Poder Ejecutivo es que el Estado ahorre hasta RD$40,000 millones de pesos.

Dentro de las medidas, una de las más destacadas fue la propuesta de reducir un 50% el dinero que les entrega el Estado a los partidos políticos.

La propuesta se ha llevado la gran mayoría de los escaparates públicos de los medios de comunicación desde su anuncio el pasado fin de semana; mientras que desde el partido oficialista se resguarda que la idea del Gobierno se realiza en virtud del propio reclamo de la oposición de que “el sacrificio debe ser de todos”, los contrarios al oficialismo han señalado que la intención sería inconstitucional y que se realiza solo como “maniobra política” para disminuir la fuerza de estos.

Un bloque compuesto por unos ocho partidos, incluyendo a la Fuerza del Pueblo (FP), Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Opción Democrática (OD) señaló que la iniciativa gubernamental no constituye “una política de austeridad, sino una ‘reconfiguración selectiva del gasto con fines políticos'”, orientada a debilitar a la oposición y alterar las condiciones de competencia democrática.

La medida también encontró la negativa de parte de la Junta Central Electoral (JCE), la cual manifestó que de aplicarse la propuesta se afectaría la planificación, organización financiera, operativa, educativa y logística de los partidos.

“Reiteramos, de materializarse la reducción presupuestaria, tendría un impacto negativo en los principios de certidumbre, legalidad e integridad electoral, además de la equidad en la contienda, la seguridad jurídica electoral y el ejercicio mismo de la democracia, sustentada en el sistema de partidos”, reseñó el comunicado del órgano electoral.

Modificar la ley

Para lograr la propuesta, se debe de presentar una modificación la Ley 99-25, que establece el Presupuesto Nacional, ante el Congreso Nacional y la misma debe ser aprobada tanto por el Senado de la República, como por la Cámara de Diputados.

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, indicó a inicios de esta semana que la propuesta legislativa no será presentada hasta al menos el primero de julio; lo que pondría la aplicación de la reducción de esos recursos para el mes de agosto.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ocupa la mayoría de los escaños en el Congreso Nacional, por lo que la modificación podría pasar sin mayores retrasos, sin embargo varios legisladores oficialistas se han mostrado en contra de las medidas.

Uno de ellos es el diputado Eugenio Cedeño, quien públicamente ha respaldado la posición mostrada por la JCE, en contra de la reducción de esos fondos.

Menos de 1%

La contribución económica a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos asciende a la suma de RD$1,620,000,000.00; lo que equivale a la entrega de unos 135 millones mensuales.

La meta del Gobierno es lograr reducir a RD$67 millones, 500 mil la entrega mensual y ahorrarse esa misma cantidad; entre agosto y diciembre, el Estado recaudaría unos RD$337,500,000; esa suma sería el equivalente al 0.84% del 40,000 millones que el Poder Ejecutivo pretende reservar.