Escépticos

Hace casi un año, el 7 de agosto de 2024, publiqué un artículo en esta misma esquina de las páginas editoriales del Listín, en que bajo el título ‘Una ciudad caótica’ comentaba sobre varios de los problemas que afectan a vida cotidiana de los que vivimos -y nacimos- en este Santo Domingo bendito.

Uno de los párrafos del artículo de marras dijo: “Hay cables colgando por todos lados, que bloquean calles y aceras y que uno no sabe si están energizados. Llamé al Ayuntamiento y me dijeron que era responsabilidad de las empresas de electricidad y las telefónicas. En Edesur me dijeron que los alambres eran de las telefónicas. En Claro me dijeron que los ‘contratistas’ que les hacían trabajos eran quienes debían retirarlos. Se rebotan el problema, y nadie hace nada”.

La semana pasada, un editorial de Listín Diario, abordaba el problema en un editorial titulado ‘El futuro no puede esperar colgado de un poste’ en que citaba como “una turista de Viena estuvo en el país en estos días y quedó, desagradablemente sorprendida, de la telaraña de alambres colgantes que cubren las vías públicas… estas calles presentan una paradoja peligrosa, porque mientras el mundo avanza hacia infraestructuras invisibles y seguras, aquí convivimos con ese enredo, que no solo afea nuestro entorno, sino que pone en riesgo vidas humanas a diario”.

No importan las denuncias y críticas. El Ayuntamiento y Edesur compiten como inoperantes e ineficientes. A las telefónicas solo les importa ganar más dinero.

Por ello la gente es escéptica cada vez que les anuncian programas para resolver problemas, por serio que sean, como el caos en el tránsito vehicular o la seguridad pública, por ejemplo.