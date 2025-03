Trump quiere cambiar mapamundi

Entender al presidente Donald Trump requiere juzgarlo menos, observarlo y contextualizarlo más. Sin apoyarlo ni rechazarlo, aceptemos que las cosas que no entendemos, simplemente son cosas que no entendemos, nada más, no son “locuras”, tienen objetivos claros.

Renombrar el golfo de México como Golfo de América, el monte Denali como monte McKinley, y su culto al presidente William McKinley, manifiestan los objetivos expansionistas de Trump.

El presidente McKinley tomó Hawaii, Puerto Rico, Filipinas y Guam, lo asesinaron en 1901. Trump quiere Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá, ya intentaron asesinarlo varias veces. En menos de 60 días gobernando se reportaron unos 20 incidentes de aviones “sospechosos” violando el espacio aéreo de Mar-A-Lago, su residencia en Florida. Trump se cuida, contrató a Christian Craighead, destacado agente de las fuerzas especiales británicas como su guardaespaldas personal.

Trump quiere expandir el territorio imperial estadounidense, empezó a cambiar el mapamundi, renombrando el Golfo de México como Golfo de América. Compañías estadounidenses ya controlan los puertos del Canal de Panamá, anexar a Groenlandia está más cerca de lo que cualquiera creería. Canadá será un gran desafío.

El monte Denali, de Alaska, es el más alto de norteamérica, tiene 20,310 pies. Su nombre viene de la historia de la creación aborigen. Denali significa “el grande” el “de allá arriba”, es como la habitación del creador, equivale al cielo de los cristianos.

En el 2015, Barack Obama lo renombró Denali, McKinley nunca puso un pie en Alaska. El país tiene como una docena de montes McKinley en varios estados. En Alaska quieren mantener el nombre Denali.

Groenlandia es como las Islas Malvinas. El derecho de Inglaterra sobre las Malvinas, cercana a Argentina, es el Dinamarca sobre Groenlandia, más cercano a Alaska, que a Europa, ya iniciaron un movimiento político interno. Pronto escucharemos sobre un referendo en el que la mayoría de los 54,000 residentes de Groenlandia escogerán “libre y voluntariamente” ser estadounidenses.

Canadá puede dificultar los planes expansionistas, que realmente no son trumpistas, todos los imperios suelen cambiar el mapamundi.