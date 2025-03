Catedráticas debaten sobre los aportes de las mujeres al campo de la investigación

El enfoque de género en la investigación ha permitido evidenciar las desigualdades en perjuicio de la libertad y el desarrollo pleno de las mujeres en la educación, la salud, el trabajo y todos los ámbitos sociales, lo que ha representado un importante insumo para la formulación de políticas públicas dirigidas a reducir tales desigualdades.

Así lo afirmaron las maestras participantes en la tertulia “Mujer e Investigación: miradas desde la perspectiva de género”, que realizó la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través del Instituto de Investigación e Innovación Educativa (INEDUC), su Dirección de Investigación y su Decanato, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Las maestras Teresa Peralta Checo, Manuela Pérez y María Teresa Cabrera, docentes de esa casa de altos estudios, coincidieron al afirmar que muchos de los avances que hoy tiene la sociedad en relación a los derechos de las mujeres son resultado, por un lado, de estudios diagnósticos sobre la situación y la realidad de las mujeres realizados con la perspectiva de género, tanto desde organizaciones feministas en coordinación con la academia, como desde la academia como tal y, por el otro, de la entrega de muchas mujeres que han luchado de manera incansable por el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de la población femenina y de todas las personas.

Peralta Checo, Pérez y Cabrera, maestras con una vasta formación académica, experiencia docente y participación social, analizaron los avances que han tenido las mujeres en el campo de la investigación científica, pese a los obstáculos impuestos por la cultura de discriminación que aún prevalece en toda la sociedad, incluyendo las instituciones de educativas.

Entre esos avances citaron el crecimiento sostenido del número de mujeres investigadoras en la universidad estatal, así como el de autoras de trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales. Resaltaron la necesidad de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo y todas las instituciones de educación superior le den la importancia y el apoyo que demanda la investigación científica y, en particular, que asuman el compromiso de impulsar la investigación con enfoque de género, como herramienta fundamental para el desarrollo.

La tertulia “Mujer e Investigación: miradas desde la perspectiva de género” contó con la asistencia masiva de estudiantes, docentes, autoridades actuales y pasadas, servidoras y servidores administrativos y público general. En la actividad hablaron, además, el vicerrector de Investigación y Postgrado de la UASD, doctor Radhamés Silverio; la decana doctora Juana Encarnación, y el vicedecano, maestro Pascual Leocadio, quienes destacaron el compromiso y las acciones institucionales llevadas a cabo para el fortalecimiento de la investigación y la promoción de la equidad y la igualdad.

El director del Instituto de Investigación e Innovación Educativa, doctor Basilio Florentino, y la editora de la revista Facetas Educativas, maestra Isaura Cotes Javier, tuvieron a su cargo la moderación y la presentación de la semblanza de las maestras, respectivamente.

Estuvieron presentes, además, el ex vicerrector docente, doctor Jorge Asjana David; la ex decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, doctora Rosel Fernández; el ex decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ingeniero Amparo Céspedes; la directora de la Dirección de Orientación Profesional (DOP), maestra María Rodríguez; la exdirectora de la Escuela de Orientación Educativa y Psicopedagogía, maestra Ramona Morel; la rectora de la Universidad de la Tercera Edad y exdirectora de la Escuela de Teoría y Gestión Educativa de la UASD, maestra Altagracia Núñez; la exdirectora de la Escuela de Actualización y Perfeccionamiento del Personal Docente y Administrativo, maestra Petronila Dotel Matos, y otros maestros y maestras de la Facultad de Ciencias de la Educación.