Esther Hidalgo fue la más destacada en la gran gala Atleta del año del Santiago Country Club

La estelar nadadora Esther Hidalgo fue galardonada como la más destacada en la gran gala anual Atleta del Año’2024 del Santiago Country Club, realizada con majestuosidad el pasado miércoles en la noche en el escenario-teatro de su casa club.

La excepcional atleta, apenas en sus comienzos, “destruyó” todos los obstáculos con su fortaleza mental y física adquirida sin descuido en sus entrenamientos, ella, durante el año 2024 obtuvo 27 medallas de oro, 5 de plata y 7 de bronce, tanto en eventos nacionales como Internacionales, además ganó el invitacional internacional Marlines de Arroyo Hondo y subcampeona de nados cortos LACES.

Perteneciente al equipo Los Tiburones del Santiago Country Club, por su gran desempeño en el transcurso del año 2024, disciplina, mayor asistencia, progreso, acumulación de puntos y mejor marca técnica fue electa Atleta Tiburón del Año.

Fue galardonada por los señores, Francisco Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del Santiago, Country Club, quien cedió la entrega oficial a Víctor Meléndez, vicepresidente de negocios zona norte de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, acompañado de Juan Vila, viceministro MIDEREC de enlace deportivo escolar y universitario, así como Pappy Pérez, director municipal de deportes-Santiago.

Para iniciar el acto el señor Rodríguez, presidente del Santiago Country Club, dijo el discurso central, donde elogió la grandiosa olimpiada que, con la participación de más de 700 socios-atletas, masculinos y femeninos, en unos 15 deportes, fue algo exitoso, fabuloso, mencionó la comisión de deportes que dirige la comisionada Margarita Jáquez, sus técnicos y entrenadores, entre otras cosas importantes de esa institución.

Premiaciones:

Atletas del año por disciplina:

Baloncesto infantil, Miranda Martínez Álvarez; Liga Añeja de Baloncesto, Fabio Alberto López; béisbol infantil, Addiel Isaac Gómez; billar categoría A, Eufredio Roque Marte; B, Kenny Arias y C, David Fermín; cross training, Dignora Then; dominó grupo A, Víctor Darío Torres y B, Águedo Polanco; fútbol, Derek Mateo Canela; natación, Esther Hidalgo; softbol categoría B, Antoni Damián Cruz; C, Cornelio González y D, Mario Solano; taekwondo, Sebastián Vargas Hilario; tenis de campo infantil, Jennedith Marte de la Cruz y adultos, José Miguel Vargas; tenis de mesa, Alejandro Rodríguez Posada; volibol, Hellen Mari Cepeda Corporán.

Novatos del año:

Baloncesto, Zoe María Domínguez González; béisbol infantil, Diego Manuel Suárez; fútbol, Daniel Alejandro Villa Rosado; natación, Fernanda Frías; tenis de mesa, Ethan Taveras Rodríguez; taekwondo, Tomás de Jesús Castaños y volibol, Rosmeily Marith Leonardo de León, asimismo, fueron reconocidos todos los técnicos y entrenadores de esa institución.

Los premios fueron entregados por los mencionados, Rodríguez, Meléndez, Vila, Pérez, Willy Rodríguez, de la Junta Directiva de los organizadores; Miguel Canahuate, administrador de esa entidad; la comisionada de deportes, Margarita Jáquez, directora general del acto; Stephanie Rodríguez, de la Cooperativa San José; Denny Vargas de Sánchez, de industria Arizolín; Emmanuel García Musa, de la Unión Deportiva de Santiago; Jenny de la Cruz, Jefferson Díaz, presidente del Comité de Baloncesto; Wilson Encarnación, de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos; Elys Ramírez, presidente del Comité de Billar; Nailly Santana, presidente del Comité de Cross Training; Adalberto Peña, presidente del Comité de Dominó; María Nelsa Díaz, presidente del Comité de Padres de Natación; Josué Arbaje, de la Asociación de Natación de Santiago; cronista deportivo César Delmonte Consuegra; Nelson Rodríguez, José Ramón Rodríguez, Gina Posada, del Comité de Tenis; Franklin Gondres, presidente del Comité de Volibol y otros.