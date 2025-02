El electrocutado

En medio de la crisis eléctrica de finales de los años 80, el presidente Balaguer fue designando a una serie de personajes al frente de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), quienes le aseguraban que podían resolver el problema eléctrico. Sin embargo, ninguno logró ni siquiera mitigar el problema, el cual ha llegado hasta nuestros días.

En una ocasión estaba esperando en el antedespacho del presidente para anunciarle una visita que había llegado e introducirla al mismo. En el despacho estaba el administrador general de la CDE. Cuando este salió, me salió a buscar el capitán Yorro para que pasara.

Le comunico al presidente que ya tenemos a los visitantes esperando fuera y le pregunto si los podía pasar. Pero, antes de entrar con esas visitas tradicionalmente se movían los muebles, dependiendo de la cantidad de personas que ingresarían a la oficina.

Luego de que tengo todo ordenado, me dispongo a salir a buscar la visita, cuando el presidente me llama y me pregunta: “Miguelito cómo está la luz por tu casa?. Mi respuesta inmediata fue: “presidente no tenemos luz a ninguna hora. Estamos usando inversores”. Advertí que estaba un poco sorprendido e incómodo, y me volvió a preguntar: “Entonces no hay luz en las casas ni en las calles?”. A lo que yo respondí con desenfado: “las calles están más oscuras que la boca de un lobo”.

Entonces me dice: “antes de entrar la visita, por favor búscame al doctor Gómez Buret”, el entonces subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo. Lo fui a buscar y de inmediato pasó al despacho. No duró ni tres minutos y salió. Entonces yo pude ingresar con los visitantes.

Cuando despido a las personas, me entero que habían destituido al administrador de la CDE. Y yo atónito expresé que era imposible, porque yo lo acababa de ver salir del despacho muy contento.

Rafael Bello Andino, secretario de la Presidencia, fue a indagar qué había sucedido con el administrador, pero nadie tenía respuestas. Hasta que preguntó, con esa intuición política propia de un político ducho como lo era, que quiénes habían entrado después del administrador al despacho.

Le comunicaron que había sido yo, el subconsultor y luego la visita. A lo que él me mandó a buscar y me preguntó qué yo había hablado con el presidente.

Le contesté que nada. Solo anunciarle la visita y organizar la sala. Y me recordé, algo sin importancia alguna para mi: “Bueno, cuando yo iba saliendo me preguntó cómo estaba la luz por casa y le contesté que no había luz por parte”.

Me dice Bello: “Miguelito tú acabas de cancelar al administrador de la CDE. Quedó electrocutado”.

El asunto era sencillo: el administrador le había ido a informar sobre la mejoría del servicio en la ciudad de Santo Domingo y al preguntarme a mí, inocentemente le respondí la verdad: “que no había luz en ninguna parte”. Entendió que lo estaban engañando.