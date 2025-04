Queens, New York

En tiempos en los que los equipos de Grandes Ligas prefieren cada vez más peloteros jóvenes sobre veteranos, el dominicano Huascar Brazobán fue la excepción a la regla.

Con 32 años, Brazobán aún no había debutado en Las Mayores, pero nunca perdió la fe.

Video Huáscar Brazobán: una historia de perseverancia y fe



Debutó en la MLB con los Miami Marlins el 24 de julio de 2022, tras más de una década de dedicación y esfuerzo en ligas menores y circuitos independientes.

“La clave fue creer. “Siempre tuve fe en que podía lograrlo, confié en mi talento y, gracias a Dios, se dio la oportunidad y la he estado aprovechando”, dijo Brazobán al Listín Diario.

Su convicción iba más allá de la esperanza; estaba seguro de que su nivel correspondía al de las Grandes Ligas.

“Yo sabía que podía estar en la MLB. Veía a los peloteros jugando aquí y pensaba: ‘Yo sé que puedo estar ahí porque tengo el talento’. Observaba a los lanzadores y decía: “Yo también puedo lanzar bien”, expresó.

El pasado 2 de abril, ya con 35 años, el nativo de Villa Mella logró su primer salvamento en las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York, asegurando una victoria en entradas extras contra su antiguo equipo, los Marlins.

Consciente de que su tiempo en el béisbol profesional puede ser limitado debido a su edad, no se enfoca en aspiraciones muy alejadas de su realidad.

“Mi deseo ahora es seguir aquí en las mayores. Ya no aspiro a ser un Pedro Martínez o un Mariano Rivera porque sé que no voy a poder. “Pero si Dios me mantiene aquí el tiempo que sea, solo agradezco y seguimos tirando para adelante”, afirmó.

Más allá de sus logros personales, Brazobán valora profundamente el impacto que su carrera ha tenido en su familia.

“Se siente súper bien poder ser apoyo para mi familia. Todavía quizás no tengo todo lo que he soñado, pero ya estoy en buen camino. "He sacado a mis seres queridos adelante y estoy muy agradecido con Dios por eso”, compartió.

Esta temporada, Brazobán ha tenido un sólido desempeño con los Mets, reflejando su capacidad para competir al más alto nivel.

Ha visto acción en cuatro partidos, y en siete entradas y un tercio (sin contar el partido del domingo), no ha permitido carreras limpias, seis ponches, apenas una base por bolas y un whip de 0.54.

Desde su debut en 2022, ha acumulado un récord de 7–6, con una efectividad de 3.61 y 162 ponches.

Su trayectoria incluye 27 apariciones en su temporada de novato con una efectividad de 3.09 y 50 juegos en 2023 con una efectividad de 4.14.

La historia de Huáscar es un testimonio de perseverancia y fe inquebrantable, demostrando que con determinación, los sueños pueden hacerse realidad sin importar las adversidades.