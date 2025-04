Queens, New York

Es obvio que un jugador no hace un equipo. Sin embargo, para los Azulejos de Toronto, la salida de Juan Soto de la Liga Americana representa un verdadero respiro. Y no es exageración.

Soto, quien en 2024 defendió el uniforme de los Yankees de Nueva York, obligaba a los Azulejos a enfrentarlo al menos 18 veces por temporada, al compartir división.

Video Febles: “Es un alivio ya no tener que enfrentar a Juan Soto frecuentemente”



Pero ahora, con su llegada a los Mets de Nueva York, solo se verán las caras tres veces en todo el año. Una diferencia más que considerable.

El dominicano Carlos Febles, coach de tercera base de Toronto, no oculta su paz al respecto.

“Claro que es un alivio no tener que enfrentar a Soto. Es un pelotero. "Todo el mundo sabe lo que puede hacer, la forma en que estudia a los lanzadores. No tener que verlo siempre va a ser una ayuda para nosotros”, dijo el criollo al Listín Diario.

Aun así, Febles tiene claro que la División Este de la Liga Americana no se ha debilitado con la salida de Soto. Todo lo contrario.

“No podemos creer que porque Soto no está en los Yankees, ese equipo ya no es fuerte. Ese conjunto luce quizás mejor este año. Boston también se fortaleció mucho, Baltimore siempre está en la pelea, y Tampa, todo el mundo sabe que juega buena pelota. “Esta división quizás está más complicada que el año pasado”, advirtió.

Vladimir Guerrero Jr., tranquilo pese a rumores

El también dominicano Vladimir Guerrero Jr. vive su última temporada bajo contrato con los Azulejos, y cada día surgen rumores sobre una posible extensión. A pesar de esto, Febles asegura que su enfoque no se ha desviado.

“Vladimir está tranquilo. Es un muchacho inteligente, y obviamente nosotros queremos quedarnos con él el mayor tiempo posible. “Pero él tiene su mentalidad en jugar pelota, que es lo importante”, expresó Febles, restando importancia a su lento inicio ofensivo.

"Quiero dirigir el LIDOM"

En la temporada pasada de la Liga Dominicana de Béisbol, Febles fue dirigente interino de los Toros del Este luego de la salida de José Offerman. Desde entonces, su nombre ha sido vinculado constantemente a posiciones de mando en la pelota invernal.

El propio Febles admite que le gustaría dirigir, pero que sus compromisos en Grandes Ligas le complican estar disponible desde el primer día.

“No es un secreto para nadie que para ser manager de LIDOM hay que tener tiempo, y estar por lo menos tres semanas antes de que empiece la temporada, para que los muchachos te conozcan y eso. Y yo quizás no tenga esa posibilidad por el tema de que trabajo aquí en MLB. Pero claro, mi deseo es dirigir en LIDOM y seguir trabajando fuerte.

“Cada persona que está ligada al béisbol dominicano quiere dirigir y quiere ganar allá”, afirmó.

¿Y el futuro en Grandes Ligas?

Aunque su carrera como coach en Grandes Ligas ha estado principalmente ligada a la tercera base, Carlos Febles no esconde que su ambición es seguir creciendo en el más alto nivel del béisbol.

“Uno siempre quiere seguir subiendo. "Ya he aprendido mucho aquí, y sí, por qué no, también me gustaría tener la oportunidad de dirigir en MLB algún día, si es que Dios tiene eso para mí”, concluyó.