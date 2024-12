En la vida nos aparece siempre lo bueno y lo malo. El "sí" es para lo que es bueno. El "no" es para el pecado. No matarás. No cometerás homicidio, no cometerás adulterio. No a lo que es malo. Sí, a lo que es bueno, a lo que es gracia de Dios. Es una actitud que nos ayuda mucho en la vida si sabemos situar el "sí" y el "no".

Cuando decimos sí a lo malo, entonces nos hacemos daño, nos afectamos. Veamos la vida, veamos la historia. Por eso nosotros: -sí, a lo bueno-.

No a lo que es malo, pecado, antivalor. Hasta mañana. Dios usted y yo lo queremos.