Buscándole las 7 patas al gato

Los tiempos de grandes titulares hablando de corrupción, soborno, nepotismo o malas prácticas administrativas, han quedado en el pasado, salvo casos aislados.

Recientemente acusaron al ministro del MIVED, Carlos Bonilla de haber contratado una empresa albanesa para la construcción de 10 mil viviendas prefabricadas, lo que es totalmente falso. Bonilla fue invitado a Albania para conocer in situ ese tipo de construcción.

Nunca se firmó nada y la idea de las casas prefabricadas, muy extendida en el mundo, es una opción, aunque habría que hacer una licitación internacional para impulsar ese tipo de construcción en el país. El MIVED, en su corta vida, ha ejecutado más de 17 mil millones en proyectos de vivienda y todo se ha manejado con absoluta transparencia.

Cuando el Tribunal Constitucional rechazó la cuestionada ley del DNI debió explicar las razones. De inmediato, la oposición trató de sacarle filo político, aplaudiendo la decisión del TC. Eso se llama democracia, amigos.

Lo mismo sucedió con la reforma fiscal. Un complot para que eso fracasara antes de discutirla en el congreso en vistas públicas donde se pudo adecuar en base a las demandas de varios sectores. ¿Contentos con el retiro de la reforma fiscal? Esperen después lo que vendrá.

La renuncia del destacado ministro Pavel Isa del MEPyD ha copado los medios como si se tratara de una crisis gubernamental. ¿Qué tiene de raro que eso sucediera si el ministerio que dirige va a desaparecer? Y está bien que desaparezca, como hay otros que nunca debieron existir y que están siendo eliminados o fusionados a otros ministerios.

La oposición jamás va a estar de acuerdo con nada que salga del gobierno. Ahora critican el bono navideño. ¿Y qué hacia el PLD en sus años en el poder repartiendo cajitas de comida, juguetes y dinero en efectivo creando situaciones caóticas, humillantes y llenas de injusticias y vagabunderías?

También critican los nombramientos de embajadores que no son de carrera. ¿Y cuándo aquí se nombran embajadores de carrera? Es una especie en extinción. Lo importante es nombrar gente con buen perfil profesional, no come gatos como sucedía en el pasado. Donald Trump nombró a toda su familia en cargos diplomáticos ¿Y?

Le mejor de todas es la declaración de Mariotti “Danilo Medina es el mejor presidente de la Historia dominicana” Je, je, je, Mejor chiste del 2024.

Como los espacios para atacar al gobierno se reducen y la economía se desenvuelve mejor que nunca, hay que buscarle las 7 patas al gato para sobrevivir políticamente.