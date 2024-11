El desubique del MAP

Llamar a una institución pública a veces se convierte en una frustración debido a que nadie levanta el teléfono. Velar porque cada ciudadano sea atendido a través de una llamada telefónica es un ejemplo sencillo, pero que sí cumple con el rol que debe exigir el Ministerio de Administración Pública a cada empleado.

La circular 018031 que instruye a recopilar datos sobre el cumplimiento de pago de agua y luz a los empleados gubernamentales en “busca de mejorar la calidad de los servicios”, y de acuerdo a declaraciones de Abinader, para darle bonos a los de menor salario es otro invento sin sentido de este gobierno. Lo único que hay que hacer con quien no paga la luz o el agua es cortársela, y si la paga no hay que darle premios, ya que cumple con su rol. La calidad en un servicio tiene que darla la empresa suplidora no el empleado público que paga por recibir. Si es para dar bonos se supone que el salario no es el único requisito.

Pagar un servicio no es un requerimiento para ser empleado público ni está en la ley de Administración Pública, pagar es un deber. No entiendo como saber quién paga mejora la calidad del servicio.