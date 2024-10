Bajarse del mundo voluntariamente

_ Buenas tardes.

_ ¿Cómo estás?

_ Mejor con el tratamiento farmacológico.

_ ¿En qué te puedo ayudar?

_ Acudo para el seguimiento

_ Ok, mantenemos la misma dosis y nos vemos en 15 días, pide cita con tu psicóloga.

_ ¿Está todo bien?

_ Entiendo que sí, pero me siento en pausa, paralizada, las rutinas no son las mismas, apenas me estoy conociendo y me resulta muy raro conocer a alguien con 30 años que ha vivido desde los siete años maltrato físico y sexual, con el agravante de que esta última relación casi me cuesta la vida. Tenía que "anestesiarme" para aguantar los golpes y las violaciones que como niña empezaron y fue a esa edad que comencé a emborracharme para no aguantar tanto dolor.

_ He decidido escucharme para conocerme, pero necesito definitivamente bajarme del mundo, un lugar que ha sido tan cruel para mí, pero que también tengo que conocer, ya que seguro tendrá sus cosas fantásticas.

_ Ha sido "bajar", es decir, darle la espalda a lo que me estaba haciendo daño: personas, alcohol, heroína, lugares y ser consciente de que existo, pero soy una desconocida para mí misma.

No quiero justificar el consumo, pero siempre se consume por algo. Pedir ayuda, identificar la causa o el porqué tenemos esas conductas adictivas, es la diferencia de poder salir o no de este lado tan oscuro llamado adicciones, ya sea con sustancias o sin ellas, da igual, todas te atrapan y te matan.

En este momento de auto conocimiento, no es necesario tanto, no es necesario prácticamente nada, solo es necesario conocerte para conseguir esa paz y esa esencia que todos tenemos, pero que algún día nos arrebataron o la tiramos a la basura.

Es bueno tocar fondo, ya que si no, nos acomodamos y seguimos viviendo como solo sabemos, consumiendo, sin consecuencias, sin más.

Cuando tocas el fondo estás solo, pero esa soledad es necesaria para poder levantarte cuando tengas fuerzas.

Nunca es tarde para empezar una nueva etapa. Olvidando y perdonando tu pasado podrás construir un nuevo presente. Pero para esto es necesario tener mala memoria, bajar del mundo por una temporada y, solo entonces, conocerás tu mundo interior.

Nota: Consentimiento de una conversación con una paciente, desconectada del mundo por el bien de su recuperación.