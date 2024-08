La felicidad

Ha sido pensado por clásicos y modernos, por filósofos occidentales y sobre todo por orientales que coinciden en asegurar que el dinero solo es importante para quien aún no tiene lo suficiente para vivir dignamente.

De acuerdo con especialistas que han acompañado a miles de pacientes en sus días finales, el lamento más común de estos ha sido el dolor de no haber dedicado más tiempo a “vivir”, a lo que, sólo ante la presencie inminente de la parca, reconocemos como fundamental: la familia, los amigos, los amores (los verdaderos, no hablo de gimnasia sexual); cosas sencillas que poseen (solo ellas) la capacidad de regalarte esa paz interior, ese adormecimiento del ego que monjes budistas o filósofos iluminados, llaman felicidad. (Como sentenció Tagore, “qué es un hombre sin un sueño”.

Habrá que preguntarle a cada quien, pero sospecha uno, que a Felipe Vicini Abreu, por ejemplo, la historia le reservará el lugar que le corresponde, no -necesariamente- por ser el presidente del grupo INICIA, que maneja otras empresas/fortunas y genera miles de empleos, sino por ser el creador, miembro y financiador más entusiasta de CRESO, la entidad que promueve el aporte empresarial al desarrollo de nuestros atletas de alto rendimiento olímpico. (Cosas hay del corazón, que la razón no entiende). Hablo de unos atletas que, al igual que las Reinas del Caribe, nos han regalado más momentos felices que los que en el otoño de la vida puede inspirarnos “un amor tardío”, esa “última llama que en el pecho arde, última flor en el erial vacío, ultima luz al expirar la tarde”, y que a mí, me hace recordar la frase de un viejo sabio cuyo nombre DEBO olvidar, “el hombre tiene la edad de la mujer que ama”.

Manuel Estrella ha creado un grupo económico fundamental para las construcciones públicas y privadas, fruto de ello ha acumulado una gran fortuna. Sin embargo, cuando hayan pasado cincuenta años, pocos recordarán al constructor de grandes obras de infraestructura, y sí al hijo de una profesora que, ya rico, tuvo la genial idea de convertirse en el mecenas del futbol nacional que ya empata con Egipto y juega sin complejos frente a España. Ejemplos sobran no así el espacio aquí.

Antes de que la cercanía de la muerte se lo recuerde, no olvide lo principal. Búsquele un sentido a la vida, y estará cerca de esa paz interior tan parecida a la felicidad.