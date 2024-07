¿Porque la gente no fue a votar?

Las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de 2024 en la República Dominicana mostraron un preocupante nivel de abstención. Según un estudio de opinión pública nacional realizado por IPSOS a inicios de Junio, un 39% de los no votantes citó la falta de interés o confianza en los candidatos y en la política como la razón principal para no participar. Este dato es alarmante y refleja una desconexión significativa entre los electores y el sistema político.

Datos Contextuales de la Abstención

InfografíaFuente externa

Para entender mejor la magnitud del problema, es útil comparar estos datos con la participación electoral en elecciones anteriores. En las elecciones de 2020, la tasa de participación fue de aproximadamente 55%, lo cual ya mostraba una tendencia a la baja en comparación con elecciones anteriores, donde la participación solía superar el 60%. La tendencia a la alta abstención no es un fenómeno aislado, sino que parece ser parte de un patrón a largo plazo.

Problemas Fundamentales de la Abstención

1. Falta de Interés o Confianza en los Candidatos y en la Política

El 39% de los encuestados indicó que la falta de interés o confianza en los candidatos y en la política fue su principal razón para no votar. Este es un síntoma claro de un sistema político que no logra conectar con sus ciudadanos. La percepción de corrupción, la falta de transparencia y la repetición de los mismos candidatos, muchas veces con antecedentes cuestionables, contribuyen a este desencanto. La población siente que su voto no hará una diferencia real en la mejora de sus condiciones de vida.

2. Compromisos Personales o Laborales

El 26% de los encuestados mencionó que no tenía tiempo para votar debido a compromisos personales o laborales. Este dato es significativo porque subraya la necesidad de flexibilizar los horarios de votación o incluso considerar la implementación de votaciones en línea. Las largas jornadas laborales y la falta de tiempo libre son barreras reales que impiden a muchas personas cumplir con su deber cívico.

3. Enfermedades o Emergencias

El 9% de los no votantes indicó que una enfermedad o emergencia les impidió acudir a las urnas. Esto resalta la necesidad de tener sistemas de votación alternativos, como el voto por correo, para asegurar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de participar, incluso en circunstancias imprevistas.

4. Ausencia del País o Provincia

Un 8% de los encuestados no estaba en el país o en la provincia donde les tocaba votar. La migración interna y externa es una realidad en la República Dominicana. Es crucial que se faciliten mecanismos de votación para quienes se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual.

5. Falta de Documentación y Transporte

Un 7% no pudo votar por no tener cédula de identidad, y un 6% señaló la falta de transporte o dinero para ir al lugar de votación. Estos problemas reflejan desigualdades estructurales que deben ser abordadas para garantizar una participación más inclusiva. La emisión de documentos de identidad y la provisión de transporte gratuito para el día de las elecciones son medidas que podrían considerarse.

Soluciones Potenciales

Para que se motive a votar en las próximas elecciones, el estudio de IPSOS identifica diversas soluciones. Un 31% de los encuestados siente que nada puede motivarlos a votar, lo cual indica un alto nivel de desesperanza. Sin embargo, otros factores podrían hacer una diferencia:

Cambio en la Situación del País: Un 11% de los encuestados votaría si viera un cambio en la situación del país. Esto sugiere que las mejoras tangibles en la economía y la calidad de vida pueden incentivar la participación electoral.

Mejores Propuestas y Nuevos Candidatos: Un 8% de los encuestados se sentiría motivado por mejores propuestas de los candidatos, y otro 8% por la aparición de nuevos candidatos. Esto subraya la necesidad de renovación política y de campañas más centradas en las necesidades de la población.

Mejorías en la Economía: Un 7% considera que mejoras en la economía del país los motivarían a votar. Esto está estrechamente relacionado con la percepción de que el voto puede influir en el bienestar económico.

Cambiar el Centro de Votación y Ofrecer Transporte: Un 6% solicitaría cambios en su centro de votación, y un 5% quiere que se cubran los gastos de transporte. Estos son aspectos logísticos que pueden facilitar la participación.

Horarios de Votación Más Flexibles: Un 3% mencionó la necesidad de horarios de votación más flexibles. Esto podría incluir la opción de votar durante varios días o tener horarios extendidos.

La alta abstención en las elecciones de la República Dominicana es un reflejo de múltiples problemas sistémicos y contextuales. Abordar estos problemas requerirá un enfoque multifacético que incluya reformas políticas, mejoras en la infraestructura electoral y campañas de concienciación para reavivar la confianza en el sistema democrático. Solo así se podrá revertir la tendencia de alta abstención y asegurar una participación ciudadana más robusta en futuras elecciones