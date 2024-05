Ante el grito desesperado de muchos de sus miembros y personas que no tienen nada que ver con esa organización política, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha anunciado que inicia un proceso de transformación.

No queda claro hacia qué lugar se dirigen, pues reducir o aumentar una matrícula, sin un objetivo estructural que abarque ideologías y comportamientos, tampoco genera mucho cambio o al menos no el que se espera.

No puede haber una transformación cuando no se ha reconocido en qué se ha fallado y hasta ahora ellos no ha sido capaces, al menos para los que los observamos, de admitir una de sus culpas.

Quizás la noticia de esta “transformación” es que Charlie Mariotti, quien nunca ha tenido humildad para explicar las cosas, no se reelige en la Secretaría General ni Danilo Medina en la Presidencia del PLD.

Ojalá que el retiro de Danilo sea solo del cargo y sus miembros los sigan viendo como “el líder y guía de ese partido”, tal como habla Mariotti de él, ya que de las ideologías progresistas de Juan Bosch, no les queda nada.