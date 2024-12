Nacho y Melany Mille se casan en un ambiente campestre: No se trató de una fiesta de farándula

Nacho se casó con Melany Mille después de cinco años de relación y dos hijas en común.

La pareja celebró su boda en un ambiente campestre en la finca The Barn 305 en Homestead, al sur de Miami, donde estuvieron los familiares y amigos más cercanos de ambos.

"Muchas personas van a decir: ‘Nacho no me invitó, Melany no me invitó’, pero no se trató de una fiesta de farándula, se trató de una fiesta real en donde se celebró el amor", explicó Mille a People en Español.

Entre los invitados a la celebración se encontraban los hijos mayores del artista venezolano, Diego, Miguel, Santiago y Matías, su amigo y compañero Chyno Miranda, La Segura y Marko.

Sobre la razón que los hizo esperar hasta este momento, los ahora esposos contaron que hace dos años planeaban casarse, pero la llegada de su última bebé retrasó los preparativos.

"Estoy bastante contento y siento que está sucediendo este acontecimiento cuando tenía que suceder", expresó Nacho en exclusiva para la revista.

"A pesar de tener la disposición y ganas, no tenía prisa de que la boda sucediera y sé que es porque teníamos que vivir lo que hemos vivido; nos sentimos más preparados, maduros y conscientes del compromiso que vamos a tomar cada uno", añadió.

En junio de 2020, Nacho y Melany confirmaron su noviazgo mientras él se encontraba en proceso de divorcio de Inger Mendoza, por lo que acusaron al músico de infiel.