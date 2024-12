Atléticos llegan a un acuerdo por un año con el colombiano Urshela

El antesalista Gio Urshela ha llegado a un acuerdo por un año con los Atléticos de Oakland, según una persona con conocimiento directo de las negociaciones.

El convenio del colombiano está pendiente de un examen físico, dijo el viernes la persona, quien habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el contrato no es oficial aún.

La tercera base era una prioridad del club, que continúa construyendo su plantilla para jugar al menos las próximas tres temporadas en West Sacramento, California, antes de que se construya un nuevo estadio que le permita mudarse a Las Vegas.

Urshela, de 33 años, bateó para .250 con nueve jonrones y 52 carreras impulsadas la temporada anterior, en Detroit y Atlanta. Hábil a la defensiva, también ha jugado para los Yankees, Cleveland, Toronto, Minnesota y los Angelinos durante una carrera de nueve años en las Grandes Ligas.

El fin de semana pasado, los Atléticos adquirieron a los lanzadores zurdos Jeffrey Springs y Jacob López en un canje con los Rays de Tampa Bay, que involucró a varios jugadores. El objetivo del trueque fue fortalecer la rotación de Oakland.

Los Atléticos también finalizaron un contrato de 67 millones de dólares y tres años con el veterano lanzador derecho Luis Severino a principios de este mes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.