Todo consumado

Llegó el gran día, el día D, en donde el activismo político finaliza en las urnas. Que alegría que la invitación a la fiesta de la democracia se llevó a cabo sin altibajo.

Es la clave para la esperanza de tantos dominicanos que como yo queríamos que llegara este día para que la voluntad de toda la sociedad se expresara en el sufragio, cumpliendo con el deber constitucional y a la vez ciudadano.

En una contienda electoral se va a ganar o a perder. Arribarán muchas quejas o pataleos, pero lo más importante es que ganó la sociedad dominicana, porque su voluntad no fue martillada.

Debemos observar el buen desempeño de la Junta Central Electoral, felicitaciones, es de probos reconocer las grandes acciones institucionales a favor de la democracia y de nuestra nación.

Aunque debemos aplaudir el comportamiento cívico de mujeres y hombres que, en su afán por cumplir con su deber, acudieron a ejercer el sufragio.

Ahora simplemente nos queda observar, la diversidad política que tendremos en las cámaras legislativas, jóvenes legisladores que espero marquen un antes y un después en nuevos proyectos legislativos que permitan fortalecer el estado social, democrático y de derecho.

La cuestión, no son más leyes para que no se cumplan o de agotar una agenda partidista - legislativa, lo importante es legislar para la sociedad, para el país, no así para un grupo o partido.

Si bien es cierto que se votó por nuevas propuestas, no menos cierto es que poseen un compromiso moral para honrar a esos votantes.

La política está concebida por Aristóteles como una forma de mantener a la sociedad ordenada con normas y reglas.

Pienso es el momento oportuno de que la sociedad reciba de nuestros legisladores nuevas herramientas que nos permitan el camino a una quinta república, fraguada de modificaciones para construir un estado más moderno, eficaz y eficiente.

Los nuevos legisladores deben estar consiente que la sociedad estará vigilante de sus aportes a la democracia. Por lo pronto, ahora, nos queda gritar ¨Que viva la democracia¨.