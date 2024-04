No cumplen la ley

En una actividad del PRM en 2016, a la que fui invitada, un “experto” explicaba la importancia de vender el logo de ese partido para posicionarlo en el gusto de la gente.

En su explicación dio poca relevancia a la unificación del logo, eslogan y acciones.

De los presentes solo recuerdo a una persona que está hoy en el gobierno, la misma que me invitó a esa actividad.

Adonde quiero llegar es que parece que en acción hay mucha gente que se ha quedado en que solo basta vender “cambio y transparencia” y cuando les toca actuar bajo esas dos palabras levantan el dedo pulgar.

Por citar un ejemplo de este año, el 2 de febrero solicité información en cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a los 23 ministerios del gobierno, de ellos, nueve me mandaron la información en el tiempo que establece la ley; cinco enlaces donde no estaba lo pedido; dos las cartas del pedido, uno me canceló la solicitud y el resto a este jueves siguen mandando la información. Algunas incompletas.