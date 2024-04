Esperan cambios en campaña opositora

Todo hace pensar que habrá cambios en el inicio de la campaña electoral de la oposición después de la presentación en público de los dirigentes de Rescate RD, donde estuvieron juntos Leonel Fernández y Danilo Medina.

Con dinero o sin dinero la oposición está compelida a entrar en la gatera para la principal carrera de esta cartelera cuatrienal donde el principal retador de la oposición está bajo el intenso fuego del gobierno en una aparente estrategia de disminuirlo sin temor a que el ocupante del tercer lugar crezca hasta convertirse en peligro para la reelección

Esta campaña luce que será encrespada porque el gobierno tira con tirria.

La oposición está pataleando en el aire contra un gobierno que no cede en su propósito de retener los recursos que supuestamente por ley le corresponde ceder para financiar la campaña electoral.

La reunión donde se leyó lo pactado por Rescate RD se dejó entrever que la oposición se plantea atrapar al gobierno en un fuego cruzado, por eso se espera que hoy inicien los mensajes publicitarios a tono con el momento político. Si la estrategia es forzar a una segunda vuelta la tarea de los opositores desarrollar una línea de ataque para que Luis Abinader no gane en primera vuelta.

Esto significa que el trabajo de campaña de Leonel y Abel no es para ganar en primera vuelta sino para bajar los números del candidato reeleccionista. El cómo lo harán o qué harán es la gran incógnita. El momento político luce interesante.

La campaña en marcha muestra que no habrá guerra sucia encubierta. En su ataque el gobierno usa todas las armas disponibles contra su principal blanco en busca del aniquilamiento prematuro. La administración de Abinader no guarda las formas y muestra un plan de pelea inusitado. Muestra la saña que no tiene la oposición.

Esta ferocidad levanta la idea que la oposición responderá en los mismos términos con lo cual el ambiente para el debate entre los candidatos presidenciales estará muy caliente.

Durante la tregua política por la Semana Santa la Iglesia Católica, en el Sermón de las 7 Palabras, toco varios temas sensibles como el costo de los alimentos, la inseguridad ciudadana y la situación de los presos, que son contenidos del discurso opositor. Esta coincidencia no casual seguramente se convertirá en argumentos políticos para estos días.

También se verá implementación de la estrategia opositora de combatir separados a Abinader, en vez de ir juntos y tienen poco más de un mes para demostrar que es el procedimiento ideal de forzar a una segunda vuelta. La oposición dijo que la reunión de sus lideres daría un giro a la campaña política. Veremos en qué medida este vaticinio se cumplirá.