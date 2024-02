No botemos el sentido común

Que fácil, como seres humanos, se nos hace dejar de lado aquello que se entiende como lo razonable y lógico que llamamos, de forma llana “sentido común”.

Sin embargo, lo común en estos últimos días es que ese sentido no sea al que recurramos a la hora de actuar y, en cambio, seamos irracionales e ilógicos en un mundo que nos llama a actuar de forma apropiada ante las situaciones cotidianas del día a día.

Hace ya varias semanas que, como de costumbre, me movilizaba hasta mi trabajo en el Teleférico de Santo Domingo y me tocó compartir cabina con un joven que escuchaba algo en su teléfono, muy bien dentro de su espacio, pero molesto por el volumen que a mi me afectaba.

De manera educada y amable le pedí que, por favor, lo bajara un poco, a lo que él asintió pero, en lugar de bajar el volumen, lo subió lo más que pudo, adrede, varios minutos después le realice la misma petición recibiendo de él una respuesta molesta, incómoda y altanera.

Me disgusté porque quizás, no era la actitud que esperaba, porque claro, imaginé que recurriera al sentido común y no al irracional.

Así pasa con el que echa la basura fuera del zafacón, o con el que vocifera donde claramente no está permitido o con los “excelentes” choferes de transporte público que ocupan las vías, que por demás no les corresponden, o los que, en su lugar, se estacionan sobre los pasos peatonales.

Vivimos en comunidad, y todas estás acciones no son las más adecuadas, está claro, aunque al parecer, no para todos.

Somos seres sociales obligados a convivir. No es que querramos, es que la naturaleza misma nos obliga. Hagamos esa convivencia lo más llevadera posible y dejemos de lado las incongruencias y situaciones incómodas.

Qué el sentido particular y los propios intereses no nos hagan darle la razón a Voltaire al decir “El sentido común no es tan común” por aquellos días y a la fecha, con tantas tendencias y modas por seguir. Aún ese “sentido” no se ha vuelto popular en la era digital.