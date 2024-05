¿Para qué los partidos quieren la lista de los que votaron en las elecciones de febrero?

La destitución inmediata del jefe de la Policía Militar Electoral, la intervención de varias juntas electorales y la entrega de la relación de las personas que votaron en las elecciones de febrero, a fin de evitar una abstención masiva en los comicios del 19 de este mes, forma parte de los reclamos de los partidos de oposición a la Junta Central Electoral.

Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD), y Fuerza del Pueblo (FP), que conforman Alianza “RescateRD”, calificaron de preocupante que a 50 días de hacer esas y otras solicitudes, la Junta no le dé respuestas.

La queja la presentaron el miércoles los delegados de esas organizaciones, Danilo Díaz, del PLD; Janet Camilo, del PRD y Manuel Crespo, del FP.

Dijeron estar “altamente preocupados” porque la JCE haya ignorado ese pliego de demandas firmadas por cinco candidatos presidenciales y nueve partidos, “son interés para evitar que se repitan bochornosos hechos antidemocráticos” como en las elecciones de febrero pasado.

Cambiar el director del mayor general Juan José Otaño, de la Policía Militar, es una de las urgencias que esperan los partidos opositores, porque según dijo Danilo Díaz, fue ese oficial que estuvo cuando ocurrieron los hechos en los recintos electorales que funcionan en el país “con la existencia de carpas, la compra de voluntades y de cédulas por parte del partido de gobierno”.

Interferir en juntas electorales

Los partidos opositores argumentaron que su reclamo de que la JCE intervenga una decena de juntas municipales, responsables de conformar colegios electorales, que estarían parcializadas con el partido de Gobierno, a fin de que haya garantía de transparencia.

“Entonces, nosotros hemos reclamado esas dos instituciones, no nos han respondido”, expresó Díaz.

Entre esas juntas electorales están: Dajabón, Imbert, Fantino, Puerto Plata, Barahona, Nigua, Villa González, Oviedo, Guancho, Santo Domingo Este, Cotuí y La Vega.

Relación de los que votaron en las elecciones de febrero

En las elecciones de febrero la abstención rondó el 50% de los votantes, por lo que los partidos están interesados en conocer a los que no ejercieron el sufragio para motivarlos.

“Para evitar que se repita esa situación los partidos hemos reclamado que nos entreguen quieres fueron los concurrentes, para poder tocar la puerta de los que no fueron a votar, porque la Junta Central Electoral tiene que aportar a la participación, cosa que no ha hecho, porque es la fecha que todavía no nos lo han entregado”.

Calificó de inexcusable que hace 50 días de ese reclamo y no es posible que la JCE no haya podido digitar esos concurrentes y entregárselos a los partidos. “Coinciden con el interés del gobierno de mantener, para estas elecciones, tratar de lograr la abstención de los dominicanos y dominicanas”.

Manuel Crespo

El delegado de FP, Manuel Crespo, dijo que de los 35 puntos que depositaron como garantías electorales para que el proceso sea llevado a cabo de manera transparente, están la suspensión inmediata con los programas de asistencialismo social que el Gobierno está llevando a cabo, sin que la Junta tome medidas cautelares y sanciones correspondientes que establece la ley.

Entre estos citó: “Los bonos navideños que se están entregando hasta esta fecha y debieron perimir, los bonos escolares se adelantaron y debía ser entre agosto y septiembre, los bonos de la madre se adelantaron entre enero y febrero cuando son mayo”

En lo que sí, la JCE ha cumplido con los partidos

Entre los puntos del pliego de demanda de la oposición, hay puntos que están satisfechos con el órgano electoral, como las delimitaciones establecidas en la resolución 18 de la JCE. Entre estas están las funciones de la Policía Militar Electoral, pero no con su titular, el cual piden sea sustituido.