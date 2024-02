Entre la envidia y el agradecimiento

No puedo dejar de referir sobre este acontecimiento, si vale decir, que hay tanto mal en el espíritu humano que cabe esta contradicción: la envidia y el desprecio.

Pedro Calderón de la Barca en su Comedia famosa de 1636 que por cierto todas estuvieron prohibidas desde 1625 a 1635, que es un drama teatral: Saber del mal y del bien escogiendo para su obra el reinado de Alfonso VII de Castilla y de León hace esta una causa que cito: “En los extremos del hado no hay hombre tan desdichado que no tenga un envidioso; ni hay hombre tan venturoso que no tenga un envidiado”.

Por esto, donde reina la envidia no puede vivir la virtud, así lo escribió Cervantes: “Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Todos los vicios, Sancho, traen un no sé qué deleite consigo; pero el de la envidia no tal, sino disgusto, rencores y rabias”.

Por otra parte, está el agradecimiento, concuerdo con que merece el nombre de persona agradecida la que publica el beneficio recibido; y demuestra empero mayor agradecimiento el que se olvida del beneficio para recordar únicamente al bienhechor. Por esto la gratitud es una de esas cosas que no pueden adquirirse. O bien nace con la persona, o de lo contrario, ningún beneficio bastará para hacerla brotar.