El espionaje y el arte de gobernar

Durante todo el tiempo que los países se han guardado secretos unos a otros, han tratado de robárselos unos a otros. El espionaje ha sido y seguirá siendo una parte integral del arte de gobernar, incluso cuando sus técnicas evolucionan continuamente. Los primeros espías de Estados Unidos pasaron la Guerra de la Independencia utilizando cifras, redes de mensajería clandestinas y tinta invisible para comunicarse entre sí y con sus aliados extranjeros. En la Segunda Guerra Mundial, el campo emergente de la inteligencia de señales ayudó a descubrir los planes de guerra japoneses. Durante los primeros años de la Guerra Fría, las capacidades de inteligencia de Estados Unidos se dispararon literalmente a la estratosfera, con la llegada del U-2 y otros aviones espía de gran altitud que podían fotografiar las instalaciones militares soviéticas con una claridad impresionante.

Las sencillas estrellas grabadas en la pared conmemorativa de la sede de la CIA en Langley, Virginia, honran a los 140 oficiales de la agencia que dieron sus vidas sirviendo a su país. El monumento ofrece un recordatorio perdurable de innumerables actos de valentía. Sin embargo, esos casos de heroísmo y los muchos éxitos silenciosos de la CIA siguen siendo mucho menos conocidos por el público estadounidense que los errores que a veces han empañado la historia de la agencia. La prueba definitoria de la inteligencia siempre ha sido anticipar y ayudar a los responsables de la formulación de políticas a navegar por los profundos cambios en el panorama internacional, los momentos plásticos que se presentan solo unas pocas veces cada siglo.

Como ha reiterado el presidente Joe Biden, Estados Unidos se enfrenta hoy a uno de esos raros momentos, tan trascendental como los albores de la Guerra Fría o el período posterior al 11 de septiembre. El ascenso de China y el revanchismo de Rusia plantean enormes desafíos geopolíticos en un mundo de intensa competencia estratégica en el que Estados Unidos ya no goza de una primacía indiscutible y en el que las amenazas climáticas existenciales están aumentando. Para complicar aún más las cosas, hay una revolución en la tecnología aún más radical que la Revolución Industrial o el comienzo de la era nuclear. Desde los microchips hasta la inteligencia artificial y la computación cuántica, las tecnologías emergentes están transformando el mundo, incluida la profesión de la inteligencia. En muchos sentidos, estos acontecimientos hacen que el trabajo de la CIA sea más difícil que nunca, dando a los adversarios nuevas y poderosas herramientas para confundirnos, evadirnos y espiarnos.

Y, sin embargo, por mucho que el mundo esté cambiando, el espionaje sigue siendo una interacción entre los humanos y la tecnología. Seguirá habiendo secretos que solo los humanos pueden recopilar y operaciones clandestinas que solo los humanos pueden realizar. Los avances tecnológicos, particularmente en la inteligencia de señales, no han hecho que tales operaciones humanas sean irrelevantes, como algunos han predicho, sino que han revolucionado su práctica. Para ser un servicio de inteligencia eficaz en el siglo XXI, la CIA debe combinar el dominio de las tecnologías emergentes con las habilidades de persona a persona y la audacia individual que siempre han estado en el corazón de nuestra profesión. Eso significa equipar a los oficiales de operaciones con las herramientas y el oficio para llevar a cabo espionaje en un mundo de vigilancia tecnológica constante, y equipar a los analistas con sofisticados modelos de inteligencia artificial que puedan digerir cantidades gigantescas de información de código abierto y adquirida clandestinamente para que puedan hacer sus mejores juicios humanos.

Al mismo tiempo, lo que la CIA hace con la inteligencia que recopila también está cambiando. La “desclasificación estratégica”, la divulgación pública intencional de ciertos secretos para socavar a los rivales y reunir a los aliados, se ha convertido en una herramienta aún más poderosa para los responsables políticos. Usarlo no significa poner en peligro imprudentemente las fuentes o los métodos utilizados para recopilar la inteligencia, pero sí significa resistir juiciosamente el impulso reflexivo de mantener todo clasificado. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos también está aprendiendo el creciente valor de la diplomacia de inteligencia, adquiriendo una nueva comprensión de cómo sus esfuerzos para reforzar a los aliados y contrarrestar a los enemigos pueden apoyar a los responsables políticos.

Este es un momento de desafíos históricos para la CIA y toda la profesión de inteligencia, con cambios geopolíticos y tecnológicos que representan la prueba más grande que jamás hayamos enfrentado. El éxito dependerá de la combinación de la inteligencia humana tradicional con las tecnologías emergentes de manera creativa. En otras palabras, requerirá adaptarse a un mundo en el que la única predicción segura sobre el cambio es que se acelerará.

Putin desatado

La era posterior a la Guerra Fría llegó a su fin definitivo en el momento en que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. He pasado gran parte de las últimas dos décadas tratando de entender la combinación explosiva de agravio, ambición e inseguridad que encarna el presidente ruso Vladimir Putin. Una cosa que he aprendido es que siempre es un error subestimar su obsesión por controlar Ucrania y sus elecciones. Sin ese control, cree que es imposible que Rusia sea una gran potencia o que él sea un gran líder ruso. Esa fijación trágica y brutal ya ha avergonzado a Rusia y ha expuesto sus debilidades, desde su economía unidimensional hasta su destreza militar inflada y su sistema político corrupto. La invasión de Putin también ha provocado una determinación impresionante por parte del pueblo ucraniano. He visto su coraje de primera mano en los frecuentes viajes a Ucrania en tiempos de guerra, salpicados por los ataques aéreos rusos y las vívidas imágenes de la tenacidad y el ingenio ucranianos en el campo de batalla.

La guerra de Putin ya ha sido un fracaso para Rusia en muchos niveles. Su objetivo original de apoderarse de Kiev y subyugar a Ucrania resultó insensato e ilusorio. Sus fuerzas armadas han sufrido daños inmensos. Al menos 315.000 soldados rusos han muerto o han resultado heridos, dos tercios del inventario de tanques de Rusia antes de la guerra han sido destruidos y el programa de modernización militar de décadas de Putin ha sido vaciado. Todo esto es el resultado directo del valor y la habilidad de los soldados ucranianos, respaldados por el apoyo occidental. Mientras tanto, la economía rusa está sufriendo reveses a largo plazo, y el país está sellando su destino como vasallo económico de China. Las ambiciones exageradas de Putin también han sido contraproducentes de otra manera: han llevado a la OTAN a crecer y fortalecerse.

Aunque no parece probable que el control represivo de Putin se debilite pronto, su guerra en Ucrania está corroyendo silenciosamente su poder en casa. El motín de corta duración lanzado en junio pasado por el líder mercenario Yevgeny Prigozhin ofreció un vistazo a algunas de las disfunciones que se esconden detrás de la imagen de control cuidadosamente pulida de Putin. Para un líder que se labró minuciosamente una reputación como árbitro del orden, Putin parecía distante e indeciso mientras los amotinados de Prigozhin se abrían paso por el camino hacia Moscú. Para muchos miembros de la élite rusa, la cuestión no era tanto si el emperador no tenía ropa como por qué tardaba tanto en vestirse. Putin, el último apóstol de la venganza, finalmente ajustó cuentas con Prigozhin, quien murió en un sospechoso accidente aéreo dos meses después de comenzar su rebelión. Pero la crítica mordaz de Prigozhin a las mentiras y los errores de juicio militar en el centro de la guerra de Putin, y a la corrupción en el corazón del sistema político ruso, no desaparecerá pronto.

Es probable que este año sea difícil en el campo de batalla en Ucrania, una prueba de poder de permanencia cuyas consecuencias irán mucho más allá de la heroica lucha del país para mantener su libertad e independencia. A medida que Putin regenera la producción de defensa de Rusia, con componentes críticos de China, así como armamento y municiones de Irán y Corea del Norte, sigue apostando a que el tiempo está de su lado, que puede aplastar a Ucrania y desgastar a sus partidarios occidentales. El desafío de Ucrania es perforar la arrogancia de Putin y demostrar el alto costo para Rusia de continuar el conflicto, no solo avanzando en las líneas del frente, sino también lanzando ataques más profundos detrás de ellos y logrando avances constantes en el Mar Negro. En este entorno, Putin podría volver a hacer ruido de sables nucleares, y sería una tontería descartar por completo los riesgos de escalada. Pero sería igualmente insensato dejarse intimidar innecesariamente por ellos.

La clave del éxito radica en preservar la ayuda occidental a Ucrania. Con menos del cinco por ciento del presupuesto de defensa de Estados Unidos, es una inversión relativamente modesta con importantes rendimientos geopolíticos para Estados Unidos y notables rendimientos para la industria estadounidense. Mantener el flujo de armas pondrá a Ucrania en una posición más fuerte si surge la oportunidad de entablar negociaciones serias. Ofrece la oportunidad de asegurar una victoria a largo plazo para Ucrania y una pérdida estratégica para Rusia; Ucrania podría salvaguardar su soberanía y reconstruirse, mientras que Rusia tendría que lidiar con los costos duraderos de la locura de Putin. Que Estados Unidos se aleje del conflicto en este momento crucial y corte el apoyo a Ucrania sería un autogol de proporciones históricas.

El juego de poder de Xi

Nadie está observando más de cerca el apoyo de Estados Unidos a Ucrania que los líderes chinos. China sigue siendo el único rival de Estados Unidos con la intención de remodelar el orden internacional y el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. La transformación económica del país en las últimas cinco décadas ha sido extraordinaria. Es algo por lo que el pueblo chino merece un gran crédito y que el resto del mundo ha apoyado ampliamente en la creencia de que una China próspera es un bien global. El problema no es el ascenso de China en sí mismo, sino las acciones amenazantes que lo acompañan cada vez más. El líder de China, Xi Jinping, ha comenzado su tercer mandato presidencial con más poder que cualquiera de sus predecesores desde Mao Zedong. En lugar de usar ese poder para reforzar y revitalizar el sistema internacional que permitió la transformación de China, Xi está tratando de reescribirlo. En la profesión de inteligencia, estudiamos cuidadosamente lo que dicen los líderes. Pero prestamos aún más atención a lo que hacen. La creciente represión de Xi en el país y su agresividad en el extranjero, desde su asociación “sin límites” con Putin hasta sus amenazas a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, son imposibles de ignorar.

Sin embargo, también lo es el impacto de la solidaridad occidental en el cálculo de Xi sobre los riesgos de usar la fuerza contra Taiwán, que eligió a un nuevo presidente, Lai Ching-te, en enero. Para Xi, un hombre inclinado a ver a Estados Unidos como una potencia en decadencia, el liderazgo estadounidense en Ucrania seguramente ha sido una sorpresa. La voluntad de Estados Unidos de infligir y absorber dolor económico para contrarrestar la agresión de Putin, y su capacidad para reunir a sus aliados para que hagan lo mismo, contradice poderosamente la creencia de Beijing de que Estados Unidos estaba en declive terminal. Más cerca de las costas chinas, la resiliencia de la red estadounidense de aliados y socios en todo el Indo-Pacífico ha tenido un efecto aleccionador en el pensamiento de Pekín. Una de las formas más seguras de reavivar las percepciones chinas de la irresponsabilidad estadounidense y avivar la agresividad china sería abandonar el apoyo a Ucrania. El apoyo material continuo a Ucrania no se produce a expensas de Taiwán; envía un mensaje importante de determinación de Estados Unidos que ayuda a Taiwán.

La competencia con China tiene lugar en el contexto de una fuerte interdependencia económica y lazos comerciales entre ella y Estados Unidos. Tales conexiones han servido notablemente bien a los dos países y al resto del mundo, pero también han creado vulnerabilidades críticas y graves riesgos para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos. La pandemia de Covid-19 ha dejado claro a todos los gobiernos el peligro de depender de un solo país para obtener suministros médicos que salvan vidas, al igual que la guerra de Rusia en Ucrania ha dejado claro a Europa los riesgos de depender de un país para obtener energía. En el mundo de hoy, ningún país quiere encontrarse a merced de un solo proveedor de minerales y tecnologías críticas, especialmente si ese proveedor tiene la intención de convertir esas dependencias en armas. Como han argumentado los responsables de la formulación de políticas estadounidenses, la mejor respuesta es “reducir el riesgo” y diversificar de manera sensata, asegurando las cadenas de suministro de Estados Unidos, protegiendo su ventaja tecnológica e invirtiendo en su capacidad industrial.

En este mundo volátil y dividido, el peso del “medio de cobertura” está creciendo. Las democracias y las autocracias, las economías desarrolladas y en desarrollo, y los países del Sur global están cada vez más decididos a diversificar sus relaciones para maximizar sus opciones. Ven poco beneficio y mucho riesgo en apegarse a relaciones geopolíticas monógamas con Estados Unidos o China. Es probable que más países se sientan atraídos por un estado de relación geopolítica “abierta” (o al menos uno de “es complicado”), siguiendo el ejemplo de Estados Unidos en algunos temas mientras cultiva las relaciones con China. Y si el pasado es un precedente, Washington debería estar atento a las rivalidades entre el creciente número de potencias medias, que históricamente han ayudado a provocar colisiones entre las principales.

Un enredo familiar

La crisis precipitada por la carnicería de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 es un doloroso recordatorio de la complejidad de las opciones que Oriente Medio sigue planteando a Estados Unidos. La competencia con China seguirá siendo la máxima prioridad de Washington, pero eso no significa que pueda evadir otros desafíos. Lo único que significa es que Estados Unidos tiene que navegar con cuidado y disciplina, evitar extralimitarse y usar su influencia sabiamente.

He pasado gran parte de las últimas cuatro décadas trabajando en y sobre Oriente Medio, y rara vez lo he visto más enmarañado o explosivo. Poner fin a la intensa operación terrestre israelí en la Franja de Gaza, satisfacer las profundas necesidades humanitarias de los civiles palestinos que sufren, liberar a los rehenes, impedir la propagación del conflicto a otros frentes de la región y dar forma a un enfoque viable para el “día después” en Gaza son problemas increíblemente difíciles. También lo es resucitar la esperanza de una paz duradera que garantice la seguridad de Israel, así como la condición de Estado palestino, y aproveche las oportunidades históricas de normalización con Arabia Saudita y otros países árabes. Por difícil que sea imaginar esas posibilidades en medio de la crisis actual, es aún más difícil imaginar salir de la crisis sin perseguirlas seriamente.

La clave para la seguridad de Israel —y de la región— es tratar con Irán. El régimen iraní se ha envalentonado por la crisis y parece dispuesto a luchar hasta su último poder regional, al tiempo que amplía su programa nuclear y permite la agresión rusa. En los meses posteriores al 7 de octubre, los hutíes, el grupo rebelde yemení aliado con Irán, comenzaron a atacar barcos comerciales en el Mar Rojo, y persisten los riesgos de escalada en otros frentes.

Los Estados Unidos no son los únicos responsables de resolver ninguno de los molestos problemas del Oriente Medio. Pero ninguno de ellos puede ser manejado, y mucho menos resuelto, sin el liderazgo activo de Estados Unidos.

Espías con nosotros

La competencia geopolítica y la incertidumbre, por no hablar de los desafíos compartidos como el cambio climático y los avances tecnológicos sin precedentes como la inteligencia artificial, crean un panorama internacional diabólicamente complicado. El imperativo para la CIA es transformar su enfoque de la inteligencia para mantenerse al día con este mundo que se transforma rápidamente. La CIA y el resto de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, encabezada por Avril Haines, la directora de inteligencia nacional, están trabajando arduamente para enfrentar este momento con la urgencia y creatividad que requiere.

Este nuevo panorama presenta desafíos particulares para una organización centrada en la inteligencia humana. En un mundo en el que los principales rivales de Estados Unidos, China y Rusia, están dirigidos por autócratas personalistas que operan dentro de círculos pequeños e insulares de asesores, obtener información sobre las intenciones de los líderes es más importante y más difícil que nunca.

Así como el 11 de septiembre marcó el comienzo de una nueva era para la CIA, también lo hizo la invasión rusa de Ucrania. Estoy profundamente orgulloso del trabajo que la CIA y nuestros socios de inteligencia han hecho para ayudar al presidente y a los principales responsables políticos estadounidenses, y especialmente a los propios ucranianos, a frustrar a Putin. Juntos, dimos una advertencia temprana y precisa de la invasión que se avecinaba. Ese conocimiento también permitió que el presidente decidiera enviarme a Moscú para advertir a Putin y a sus asesores en noviembre de 2021 sobre las consecuencias del ataque que sabíamos que estaban planeando. Convencidos de que su ventana para dominar Ucrania se estaba cerrando y de que el próximo invierno ofrecía una oportunidad favorable, no se conmovieron ni se disculparon, sobreestimando gravemente su propia posición y subestimando la resistencia ucraniana y la determinación occidental.

Desde entonces, una buena información de inteligencia ha ayudado al presidente a movilizar y mantener una fuerte coalición de países en apoyo de Ucrania. También ha ayudado a Ucrania a defenderse con notable valentía y perseverancia. El presidente también ha hecho un uso creativo de la desclasificación estratégica. Antes de la invasión, la administración, junto con el gobierno británico, expuso los planes rusos de operaciones de “bandera falsa” que estaban diseñadas para culpar a los ucranianos y proporcionar un pretexto para la acción militar rusa. Estas y otras revelaciones posteriores han negado a Putin las narrativas falsas que le he visto tan a menudo convertir en armas en el pasado. Lo han puesto en la posición incómoda y desacostumbrada de estar a la defensiva. Y han reforzado tanto a Ucrania como a la coalición que la apoya.

Mientras tanto, la desafección con la guerra sigue carcomiendo a los dirigentes rusos y al pueblo ruso, bajo la espesa superficie de la propaganda estatal y la represión. Esa corriente subterránea de desafección está creando una oportunidad de reclutamiento única en una generación para la CIA. No vamos a dejar que se desperdicie.

Si bien Rusia puede representar el desafío más inmediato, China es la mayor amenaza a largo plazo, y en los últimos dos años, la CIA se ha estado reorganizando para reflejar esa prioridad. Hemos comenzado reconociendo un hecho organizacional que aprendí hace mucho tiempo: las prioridades no son reales a menos que los presupuestos las reflejen. En consecuencia, la CIA ha destinado sustancialmente más recursos a la recopilación, las operaciones y el análisis de inteligencia relacionados con China en todo el mundo, más del doble del porcentaje de nuestro presupuesto general centrado en China en los últimos dos años. Estamos contratando y capacitando a más hablantes de mandarín mientras intensificamos los esfuerzos en todo el mundo para competir con China, desde América Latina hasta África y el Indo-Pacífico.

La CIA tiene una docena de “centros de misión”, grupos de temas específicos que reúnen a oficiales de todas las direcciones de las agencias. En 2021, establecimos un nuevo centro misionero centrado exclusivamente en China. Es el único centro de misión de un solo país, y proporciona un mecanismo central para coordinar el trabajo sobre China, un trabajo que se extiende hoy a todos los rincones de la CIA. Y también estamos fortaleciendo silenciosamente los canales de inteligencia con nuestros homólogos en Beijing, un medio importante para ayudar a los responsables políticos a evitar malentendidos innecesarios y colisiones involuntarias entre Estados Unidos y China.

A pesar de que China y Rusia consumen gran parte de la atención de la CIA, la agencia no puede darse el lujo de descuidar otros desafíos, desde la lucha contra el terrorismo hasta la inestabilidad regional. El exitoso ataque estadounidense en Afganistán en julio de 2022 contra Ayman al-Zawahiri, cofundador y exlíder de Al Qaeda, demostró que la CIA sigue muy centrada en las amenazas terroristas y conserva importantes capacidades para combatirlas. La CIA también está dedicando recursos sustanciales para ayudar a combatir la invasión del fentanilo, el opioide sintético que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año. Y se avecinan desafíos regionales conocidos, no solo en lugares considerados durante mucho tiempo estratégicamente importantes, como Corea del Norte y el Mar de China Meridional, sino también en partes del mundo cuya importancia geopolítica solo crecerá en los próximos años, como América Latina y África.

Espías más inteligentes

Mientras tanto, estamos transformando nuestro enfoque de la tecnología emergente. La CIA ha estado trabajando para combinar herramientas de alta tecnología con técnicas ancestrales para recopilar inteligencia de individuos: inteligencia humana, o HUMINT. La tecnología, por supuesto, está haciendo que muchos aspectos del espionaje sean más difíciles que nunca. En la era de las ciudades inteligentes, con cámaras de video en todas las calles y una tecnología de reconocimiento facial cada vez más omnipresente, el espionaje se ha vuelto mucho más difícil. Para un oficial de la CIA que trabaja en el extranjero en un país hostil, que se reúne con fuentes que arriesgan su propia seguridad para ofrecer información valiosa, la vigilancia constante representa una amenaza aguda. Pero la misma tecnología que a veces funciona en contra de la CIA, ya sea la extracción de grandes cantidades de datos para exponer patrones en las actividades de la agencia o redes masivas de cámaras que pueden rastrear cada movimiento de un agente, también se puede hacer que funcione para ella y en contra de otros. La CIA está compitiendo contra sus rivales para poner en práctica las tecnologías emergentes. La agencia ha nombrado a su primer director de tecnología. Y ha establecido otro nuevo centro de misión centrado en la creación de mejores asociaciones con el sector privado, donde la innovación estadounidense ofrece una ventaja competitiva significativa.

El talento científico y tecnológico interno de la CIA sigue siendo excelente. A lo largo de los años, la agencia ha desarrollado almacenes de artilugios de espionaje, siendo mi favorita la cámara de la Guerra Fría diseñada para verse y flotar como una libélula. La revolución de la inteligencia artificial, y la avalancha de información de código abierto junto con la que recopilamos clandestinamente, crea nuevas oportunidades históricas para los analistas de la CIA. Estamos desarrollando nuevas herramientas de IA para ayudar a digerir todo ese material de manera más rápida y eficiente, liberando a los oficiales para que se concentren en lo que mejor saben hacer: proporcionar juicios razonados y conocimientos sobre lo que más importa a los responsables políticos y lo que significa más para los intereses estadounidenses. La IA no reemplazará a los analistas humanos, pero ya los está empoderando.

Otra prioridad en esta nueva era es profundizar la inigualable red de asociaciones de inteligencia de la CIA en todo el mundo, un activo del que carecen actualmente los rivales más solitarios de Estados Unidos. La capacidad de la CIA para beneficiarse de sus socios —de su colección, su experiencia, sus perspectivas y su capacidad para operar más fácilmente en muchos lugares que la agencia— es fundamental para su éxito. Del mismo modo que la diplomacia depende de la revitalización de estas viejas y nuevas asociaciones, también lo hace la inteligencia. En esencia, la profesión de inteligencia tiene que ver con las interacciones humanas, y no hay sustituto para el contacto directo para fortalecer los lazos con nuestros aliados más cercanos, comunicarnos con nuestros adversarios más feroces y cultivar a todos los demás. En más de 50 viajes al extranjero en casi tres años como director, he recorrido toda la gama de esas relaciones.

A veces, es más conveniente para los oficiales de inteligencia tratar con enemigos históricos en situaciones en las que el contacto diplomático podría connotar un reconocimiento formal. Es por eso que el presidente me envió a Kabul a fines de agosto de 2021 para interactuar con los líderes talibanes justo antes de la retirada final de las tropas estadounidenses. A veces, las relaciones de la CIA en partes complicadas del mundo pueden ofrecer posibilidades prácticas, como en las negociaciones en curso con Egipto, Israel, Qatar y Hamas sobre un alto el fuego humanitario y la liberación de rehenes de Gaza. A veces, estos vínculos pueden proporcionar un discreto lastre en relaciones llenas de altibajos políticos. Y a veces, la diplomacia de inteligencia puede alentar una convergencia de intereses y apoyar silenciosamente los esfuerzos de los diplomáticos y políticos estadounidenses.

En las sombras

Todos los días, mientras leo cables de estaciones de todo el mundo, viajo a capitales extranjeras o hablo con colegas en la sede, recuerdo la habilidad y el coraje de los oficiales de la CIA, así como los implacables desafíos que enfrentan. Están haciendo trabajos duros en lugares difíciles. Especialmente desde el 11 de septiembre, han estado operando a un ritmo increíblemente rápido. De hecho, cuidar de la misión de la CIA en esta nueva y desalentadora era depende de cuidar a nuestra gente. Es por eso que la CIA ha fortalecido sus recursos médicos en el cuartel general y en el campo; programas mejorados para familias, trabajadores remotos y parejas con dos carreras; y exploró trayectorias profesionales más flexibles, especialmente para los tecnólogos, de modo que los oficiales puedan pasar al sector privado y luego regresar a la agencia.

Hemos simplificado nuestro proceso de reclutamiento para nuevos oficiales. Ahora se tarda una cuarta parte del tiempo que se tardaba hace dos años en pasar de la solicitud a la oferta final y a la autorización de seguridad. Estas mejoras han contribuido a un aumento del interés en la CIA. En 2023, tuvimos más solicitantes que en cualquier otro año desde el período inmediatamente posterior al 11 de septiembre. También estamos trabajando arduamente para diversificar nuestra fuerza laboral, alcanzando máximos históricos en 2023 en términos de la cantidad de mujeres y oficiales de minorías contratadas, así como el número de ascendidos a los rangos más altos de la agencia.

Por necesidad, los oficiales de la CIA operan en las sombras, por lo general fuera de la vista y fuera de la mente; Los riesgos que asumen y los sacrificios que hacen rara vez se comprenden bien. En un momento en que la confianza en las instituciones públicas de los Estados Unidos es a menudo escasa, la CIA sigue siendo una institución decididamente apolítica, obligada por el juramento que yo y todos los demás en la agencia hemos hecho de defender la Constitución y por nuestras obligaciones bajo la ley.

Los oficiales de la CIA también están unidos por un sentido de comunidad y por un compromiso profundo y compartido con el servicio público en este momento crucial de la historia de Estados Unidos. Saben la verdad en los consejos que recibí hace muchos años de mi padre, quien tuvo una distinguida carrera militar. Mientras luchaba con qué hacer con mi vida profesional, me envió una nota escrita a mano: “Nada puede hacerte sentir más orgulloso que servir a tu país con honor”. Eso me ayudó a lanzarme a una larga y afortunada carrera en el gobierno, primero en el Servicio Exterior y ahora en la CIA. Nunca me he arrepentido de la elección que hice. Me siento enormemente orgulloso de servir con miles de otros oficiales de la CIA que sienten lo mismo por los suyos, y están a la altura del desafío de una nueva era.