Educación reacciona a editorial del Listín y dice predomina el pesimismo pedagógico en RD

El ministro de Educación, Ángel Hernández, manifestó que muchas personas utilizan un concepto errado para referirse al pesimismo pedagógico.

Hernández dijo que en el país, si a alguien le preguntan cómo vamos en términos educativos, “la mayoría dice que estamos mal porque hay un pesimismo pedagógico que predomina”. Según este, lleva a los que escriben en los medios de comunicación a decir que en el país, el 4 % no da resultado, “en muchos sentidos tienen razón”.

Mencionó el editorial publicado el sábado 30 de noviembre por LISTÍN DIARIO titulado “El 4 % se fue por las alcantarillas”. “Hay un editorial de un periódico que dice, reciente, que los fondos no se usan bien. Ok, no se usan bien, pero no lo demuestran, solamente lo dicen, así uno tiene un referente de por qué se quejan”.

En su editorial del sábado, este diario publicó: "A pesar de destinar el 4% del PIB, los logros son mínimos, y los recursos parecen perderse en un barril sin fondo marcado por mala gestión, sindicalismo y populismo político.

En el último concurso docente, menos del 20% de los aspirantes aprobó, mientras que en las Pruebas Nacionales apenas la mitad de los estudiantes pasó la tercera convocatoria.

Además, informes internacionales como PISA nos colocan entre los peores del mundo en rendimiento académico.

¿Cómo justificar un presupuesto de más de RD$ 300 mil millones cuando los resultados son tan pobres?

El problema no solo es técnico, sino también moral y estructural".

Explicación del ministro de educación

Ángel Hernández expresó que la gente cree que el dinero que recibe el Ministerio de Educación aparenta mucho, “pero no da, simple y llanamente no es suficiente para invertir en lo que es importante, que es incidir en los aspectos pedagógicos en el Ministerio de Educación”.

Destacó que algunos de esos aspectos son más inversión en la formación de docentes y más inversión en los laboratorios.

Hernández explicó que lo fundamental está en la relación pedagógica, es decir, en cómo el docente se relaciona con sus alumnos, “el nivel de calidad y compromiso que ponen en eso para que el niño aprenda y aprenda bien”.

Pequeños cambios

El ministro destacó que también hay que fijarse en los pequeños cambios, como los niños de segundo grado de una escuela primaria que en una ocasión visitó, “acaban de comenzar y ya saben leer y escribir, y eso es un cambio”.

“Me sentí contento, pero eso es una escuela, yo quisiera que en el país entero fuera ese el resultado, que todos los niños lograran ese resultado", agregó.

El funcionario destacó que tomaría como punto de referencia a esos docentes que son éxitos en la alfabetización para evaluar su experiencia, ver cómo lo hacen y diseñar un método que permita que se generalice en escuelas en particular para que todos los niños aprendan a leer y escribir bien en los primeros grados de primaria.

Cree que eso es lo que hay que ir valorando y poco a poco está impactando en los resultados.

Durante su participación en la ceremonia de inauguración del 15º Congreso Internacional “Ideice 2024" del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) exhortó a los profesores a que la investigación educativa debe incidir en lo que se está haciendo en el Ministerio de Educación.

Exhortó a que se pueden someter investigaciones como los resultados de las pruebas nacionales, la tanda extendida que hay en escuelas y en las que no, entre otras ideas.