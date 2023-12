Gracias general, pero…

Mis Expresiones, la semana pasada, fueron cuestionando el anuncio de la Policía de perseguir a ciudadanos con “perfil sospechoso”. Para sustentar mi rechazo a esa postura, recurrí al artículo 46 de la Constitución: “Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales”. Me satisfizo que el general Guzmán Peralta “aclaró” que no se trata de apresar a nadie por “apariencia”. Dijo el oficial que en esa categoría entran quienes que circulen en vehículos sin placa, sin matrícula y aquellos que alardean con armas de fuego. Excúseme general. Esos no son ciudadanos de “perfil sospechoso”. Son violadores de la ley y para ellos existen castigos. Basta con aplicarle lo que corresponda a cada infracción cometida. Me aclara la institución que la época en la que el perfil sospechoso era ser joven, con trenzas, cuerpo tatuado quedó atrás. Es importante que se haya “aclarado” el tema de justificar detenciones o intercambios de disparos con ciudadanos por su “perfil”. Sin embargo, las autoridades deben seguir “afinando” cual realmente es la característica que definirá a esos que entran en esa definición. Los violadores no entran en perfil sospechoso. Solo son culpables y la justicia debe ser la que actúe en su caso. Ahora que entramos a un nuevo año queremos un 2024 sin intercambios de disparos. Un año con verdadera reforma policial. Con menos feminicidios. Un 2024 con un ministerio público menos mediático. Con menos ruidos en el sector salud y que se atiendan los reclamos del personal de los hospitales. Un año con más inversión en el campo. Un 2024 donde menos personas mueran en accidentes de tránsito. Un año donde DE VERDAD concluyan a Monte Grande. Donde la canasta basica sea mas asequible y la factura electrica nmo nos colpee tan fuerte. En fin, un 2024 lleno de esperanza. Confiamos que el país siga avanzando. Consolidando su democracia y una mayor unidad.